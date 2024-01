Benfica recebe e bate Rio Ave

O Benfica venceu o Rio Ave por 4-1, na 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, ficando novamente a um ponto da liderança, ocupada pelo Sporting, na viragem da primeira volta do campeonato.

O Rio Ave entrou a vencer no Estádio da Luz, com um golo de Guga, aos nove minutos, mas o Benfica virou o jogo com golos de Di Maria, aos 29 minutos, António Silva, aos 61, Marcos Leonardo, aos 80, e João Mário, aos 90+1, alcançando assim a quinta vitória consecutiva no campeonato.

Para a receção ao Rio Ave, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, manteve a equipa que venceu em Arouca (3-0), com Trubin na baliza, Aursnes, António Silva, Otamendi e Morato no quarteto defensivo, João Neves e Kökçü como médios, e Di María, Rafa e João Mário no apoio a Arthur Cabral.

O técnico do Rio Ave, Luís Freire, por seu turno, efetuou apenas uma alteração na formação que venceu o Portimonense (2-0), trocando Leonardo Ruiz por João Graça, alterando assim a estrutura tática do habitual 3-4-3 para um 3-5-2.

O início de jogo foi equilibrado, mas aos seis minutos, e na sequência de um cruzamento de Aursnes, Rafa dispôs da primeira oportunidade para marcar, através de um remate cruzado, com a bola a sofrer um desvio na cabeça de Costinha para canto.

Porém, ao minuto nove o Rio Ave surpreendeu e adiantou-se no marcador, com um golo do médio Guga – ele que fez a formação no emblema encarnado e já tinha marcado no Estádio da Luz na época passada –, aproveitando um passe de Fábio Ronaldo.

O golo dos vila-condenses enervou a equipa do Benfica e o Rio Ave tomou conta do jogo, quase chegando ao segundo golo, por Fábio Ronaldo num remate de fora da área, que desviou em João Neves e quase traiu Trubin, que defendeu com as pernas.

O guarda-redes ucraniano voltou a salvar o Benfica pouco depois, travando ‘in extremis’ um cabeceamento de Boateng, com o extremo ganês a embater depois no poste e a ficar momentaneamente lesionado.

No entanto, aos 29 minutos as ‘águias’ viriam a chegar ao empate por Di Maria – fez o sexto golo na I Liga – num remate em arco fora do alcance de Jhonatan, a passe de Rafa, que somou mais duas assistências na Luz, e isolou-se na liderança de assistentes da competição, com nove, à frente de Viktor Gyökeres.

A cinco minutos do intervalo João Mário tentou um ‘chapéu’ a Jhonatan, mas o guarda-redes brasileiro dos vila-condenses evitou o 2-1 para o Benfica com uma defesa para canto.

Ainda no primeiro tempo os ‘encarnados’ pediram grande penalidade na Luz, depois de uma bola defendida por Jhonatan para a frente ter esbarrado no braço de Aderllan Santos, mas o árbitro Iancu Vasilica mandou seguiu, após indicação do VAR.

A abrir a segunda parte, e no espaço de quatro minutos, o Rio Ave enviou duas bolas ao poste, primeiro num golpe de cabeça de Boateng e depois num remate de João Graça na pequena área.

Mas a reação da formação de Roger Schmidt não demorou muito, com Arthur Cabral a dispor de boa situação para o 2-1, num remate forte travado por Jhonatan.

Aos 58 minutos o defesa central do Rio Ave Aderllan Santos foi expulso por acumulação de amarelos e, a partir desse momento, a pressão encarnada acentuou-se, principalmente através da ‘magia’ de Di María, que tentou marcar de livre e de canto direto sem sucesso, devido às intervenções do guarda-redes do Rio Ave.

Todavia, o Benfica viria a chegar ao 2-1, por António Silva, aos 61, num remate forte na grande área, na sequência de um ressalto que deixou a bola à mercê do remate de pé direito do defesa ‘encarnado’.

Até final, o técnico Roger Schmidt promoveu a estreia de Marcos Leonardo e o reforço brasileiro do Benfica não se fez rogado, estreando-se a marcar na I Liga, com um bom golpe de cabeça a dez minutos do final. No período de compensação João Mário ainda ampliou para 4-1, após nova assistência de Rafa.