O Benfica goleou o Vizela por 6-1, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ampliou a diferença na liderança para três pontos face ao Sporting, que ainda tem dois jogos em atraso.

Os ‘encarnados’ marcaram cinco golos na primeira parte e resolveram um partida em que David Neres, com dois golos e duas assistências foi o homem do jogo.

Otamendi, Tiago Gouveia, Rafa e o suplente Marcos Leonardo apontaram os restantes golos das ‘águias’, enquanto Essende marcou o único tento do Vizela e ainda falhou um penálti, o terceiro defendido por Trubin na prova.

Roger Schmidt operou seis mudanças na equipa em relação à última partida, para a Liga Europa frente ao Toulouse (2-1), fazendo entrar Bah, Tomás Araújo, Morato, Tiago Gouveia, David Neres e Tengstedt para os lugares de António Silva, Kökçü, Aursnes, Carreras, Di María e Arthur Cabral.

Apesar das ‘poupanças’ do técnico alemão, perspetivando o jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, em França, na quinta-feira, a verdade é que a equipa ‘encarnada’ não perdeu dinâmicas coletivas, acabando a golear o novo lanterna-vermelha do campeonato.

Do lado do Vizela, o técnico Ruben de la Barrera efetuou duas alterações em relação ao jogo frente ao Gil Vicente (0-1), com Ledebenko e Abdul Awudu a entrarem para o ‘onze’ em detrimento de Samu e Petrov.

Após o empate em Guimarães (2-2), na derradeira jornada da I Liga, os ‘encarnados’ sabiam que não podiam falhar.

Com uma pressão alta à saída da grande área do Vizela, o Benfica aproveitou um erro individual da defesa contrária, ao minuto 16, para abrir o ativo no Estádio da Luz, por intermédio de David Neres.

Depois de um disparate do guarda-redes Francesco Ruberto, que quase deixou a bola à mercê de Rafa, o lance prosseguiu, mas Jota também teve corte defeituoso, que permitiu a Tengstedt cruzar para o golo de David Neres, à segunda, depois de um primeiro remate travado pelas pernas do guarda-redes do Vizela.

Aos 25 minutos, infortúnio para o Vizela e para o guarda-redes Francesco Ruberto, que saiu lesionado, obrigando o treinador Ruben de la Barrera a alteração forçada na baliza.

Buntic entrou e nem teve tempo para ‘aquecer’ as luvas, sofrendo o 2-0, na sequência de um cabeceamento de Otamendi, após cruzamento de David Neres, num canto.

Cinco minutos depois, Tiago Gouveia fez o terceiro, atirando a contar depois de uma bola rematada por Tengstedt ao poste esquerdo da baliza do Vizela.

A vantagem dilatada soltou o Benfica e Tengstedt teve nova ocasião para marcar, após jogada bem delineada na direita entre Bah e Neres, com o avançado dinamarquês a desviar de calcanhar contra o corpo do guarda-redes Buntic.

Rafa também teve golo anulado logo a seguir por posição irregular, mas o Benfica haveria de marcar ainda mais dois golos no período de descontos da primeira parte.

Primeiro através de um remate fortíssimo de Neres na grande área, a ‘bisar’ na partida, e depois por Rafa, a finalizar um contra-ataque rápido.

Ao intervalo Roger Schmidt voltou a gerir, trocando Rafa por Di María (e mais tarde João Neves por Aursnes), enquanto no Vizela, Ruben de la Barrera fez entrar Busnic para o lugar de Abdul Awudu.

E a segunda parte até começou bem para os vizelenses, com Essende a reduzir para 5-1, aos 48 minutos, depois de um erro de Trubin.

O atacante francês aproveitou um pontapé do guarda-redes do Benfica contra o corpo de Bruno Costa para fazer, na recarga depois de uma primeira intervenção de Trubin, o seu 11.º golo na competição.

Aos 71 minutos, o Vizela podia ter reduzido a diferença, após uma grande penalidade escusada cometida por Morato sobre Tomás Silva, mas Trubin redimiu-se do erro no golo do Vizela e travou o remate de Essende.

A dois minutos do fim, o recém-entrado Marcos Leonardo aproveitou a passividade da defesa contrária para marcar o sexto golo do Benfica, o quarto do avançado brasileiro na competição, assistido por David Neres.