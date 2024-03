Benfica em Lyon para tentar remontada na Champions

A treinadora do Benfica, Filipa Patão, disse esta semana que “não existem impossíveis” no futebol e que as ‘encarnadas’ têm “tudo a ganhar” na visita ao Lyon, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina.

O Benfica perdeu o encontro da primeira mão, por 2-1, no Estádio da Luz e visita uma das melhores formações europeias, que já venceu a competição em oito ocasiões, mas a treinadora garantiu, em conferência de imprensa, no Seixal, que a equipa gosta desse tipo de desafio.

“Impossíveis não existem no futebol. E mesmo que existissem, costumo dizer que não são para nós. Já demonstrámos várias vezes, ao longo dos anos, que gostamos de coisas ditas impossíveis. Só são impossíveis até alguém as tornar possíveis e até conseguirmos mudar a página da história”, atirou a treinadora ‘encarnada’.

Nesse sentido, Filipa Patão lembrou que, com exceção da visita ao FC Barcelona, “em todos os jogos o Benfica marca pelo menos um golo”, pelo que tem todas as condições para dar a volta à eliminatória, em França.

“Se conseguimos marcar sempre um golo, temos de ser competentes em não sofrer nenhum e marcar sempre mais. Independentemente do valor do adversário, nós também temos o nosso valor, também somos uma equipa com qualidade e não temos nada a perder. A verdade é esta: temos tudo a ganhar e nada a perder. Vamos com esse espírito para Lyon”, apontou a treinadora.

As ‘encarnadas’ fizeram hoje o último treino antes de viajarem para França, no Seixal, e durante os 15 minutos abertos à comunicação social foi possível ver Kika Nazareth a fazer corrida de recuperação, à parte do grupo, e Jéssica Silva a treinar-se com as restantes companheiras.

Sobre Kika, a treinadora explicou que “precisou de mais um dia de recuperação”, mas garantiu que “está também disponível como as outras 31”, incluindo Jéssica, ausente nos últimos dois encontros do Benfica.

A ausência da antiga jogadora do Lyon tem sido questionada e o clube referiu apenas, na última semana, que Jéssica Silva estava a realizar “tratamento”, mas a treinadora garantiu, apesar do silêncio nos últimos dias, que “não há caso nenhum” com a jogadora.

“Simplesmente, aquilo que eu fiz foi não alimentar algo que tratamos internamente. Seja lesões, seja um comportamento menos bom, menos correto de alguma jogadora, nós tratamos internamente. Está tratado, foi tratado desde o início, portanto, não há aqui caso nenhum. Não existe nenhum caso entre a treinadora do Benfica e a Jéssica Silva ou entre a Jéssica Silva e a treinadora do Benfica”, frisou Filipa Patão.

Antes da treinadora, a segunda melhor marcadora da ‘Champions’ feminina nesta época, Marie Alidou, não comentou a situação das companheiras mas concordou que “no futebol não há impossíveis”.

“Gostamos deste tipo de pressão e de jogos como este. Já mostrámos nesta competição e noutras que gostamos da pressão. Na verdade, é até um privilégio. Mesmo sendo um jogo fora estamos prontas para ir com tudo e não importa onde jogamos”, assegurou a autora de oito golos em 10 jogos na época de estreia na competição.

O Benfica visita o Lyon na quarta-feira, em encontro da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol, com início previsto para as 17:45, no Estádio do Lyon, e arbitragem da galesa Cheryl Foster.

Na primeira mão, disputada há uma semana, no Estádio da Luz, a equipa orientada por Filipa Patão vencia por 1-0 ao intervalo, com um golo de Andreia Faria, mas consentiu a reviravolta às francesas no segundo tempo.

Para chegar aos quartos de final, o Benfica superou pela primeira vez a fase de grupos da ‘Champions’ feminina, terminando o Grupo A no segundo lugar, apenas atrás do FC Barcelona.