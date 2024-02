Benfica e Guimarães nas meias da Taça

O Benfica, vencendo em casa do Vizela (2-1), e o Vitória de Guimarães, vitorioso na receção ao Gil Vicente (3-1), seguiram para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, em que já estava o Sporting.

O campeão nacional, e líder da I Liga, com mais um jogo do que os ‘leões’, defrontou o lanterna-vermelha do campeonato e conseguiu levar a melhor, marcando encontro com o ‘eterno rival’ por um lugar na final.

Em Vizela, o brasileiro Arthur Cabral, aos 34 minutos, e João Mário, aos 65, construíram o triunfo ‘encarnado’, ainda que os minhotos tenham criado expectativa nas bancadas quando reduziram pelo sérvio Petrov, aos 68, num lance fortuito.

Ainda assim, não conseguiram impedir a progressão do recordista da Taça, com 26 troféus conquistados, que agora vai medir forças com o Sporting, depois de a equipa de Rúben Amorim ter vencido quarta-feira o ‘secundário’ União de Leiria (3-0).

Num dérbi do Minho, o Vitória de Guimarães levou a melhor na receção ao Gil Vicente e venceu por 3-1, prosseguindo na senda de conquistar a Taça pela segunda vez na sua história, depois de 2012/13.

Tiago Silva abriu o ativo, logo aos seis minutos, e André Silva fez o 2-0 cinco minutos depois, com Murilo a reduzir, aos 37.

Um tento de Jota Silva, aos 45+1, deu uma vantagem confortável à equipa orientada por Álvaro Pacheco, que agora seguirá para as meias-finais, disputadas a duas mãos.

Os minhotos ficam à espera de saber quem vão defrontar, uma vez que o Santa Clara-FC Porto foi quarta-feira interrompido devido às más condições do terreno de jogo, sendo adiado para o final do mês.