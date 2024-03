Belfast-Porto com a Ryanair a partir deste verão

A partir deste verão vai poder viajar para o Porto desde Belfast (Irlanda do Norte), Ibiza (Espanha), Pisa (Itália) e Tânger (Marrocos).

O anúncio foi feito pela Ryanair, que reforça assim a sua presença no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Ao todo, a operação Summer24 vai contar com 76 rotas.

Segundo o Jornal de Notícias, a operadora de low cost irlandesa explica que com este reforço a sua oferta vai aumentar em 5% o tráfego de passageiros.

Além disso, a Ryanair vai ter 12 aviões sediados no aeroporto do Porto.

O Aeroporto Sá Carneiro vai ter a maior oferta de sempre no verão por parte da Ryanair.