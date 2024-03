Bebé português atropelado nos EUA não resistiu

O bebé português de apenas dois meses que recentemente foi atropelado, tal como pais e irmão mais velho junto a uma paragem de autocarros nos EUA, não resistiu aos ferimentos, de acordo com o chefe da Polícia de São Francisco, Bill Scott

À comunicação social, também a supervisora da estação onde o acidente ocorreu, Myrna Melgar, se mostrou chocada com o violento atropelamento, que se traduziu no falecimento de uma família: “Não tenho palavras, .basta pensar no trauma da comunidade. Estávamos todos a pensar: ‘Oh, esta pobre criança’, órfã, e agora toda a família partiu. Não consegui parar de chorar no sábado à noite”, lamentou.

Segundo os meios de comunicação norte-americanos, o acidente terá sido provocado por uma mulher de 78 anos, de imediato detida por suspeitas de homicídio negligente e outros crimes rodoviários.

A mãe, portuguesa que trabalhava como produtora de cinema, e o pai, brasileiro, assim como o filho mais velho do casal (quase a completar dois anos), morreram no local. Já o recém-nascido foi transportado para o hospital em estado crítico, acabando, também, por perder a vida.