Autora de “A Ovelhinha Perdida” visita alunos em St. Paul’s

No sábado, a autora do livro bilíngue “A Ovelhinha Perdida / Baa Goes Missing”, Teresa Dangerfield, visitou os alunos de St. Paul’s, no Reino Unido.

Como atividade de antecipação da leitura, na semana anterior à visita, os alunos falaram sobre o livro e sobre a autora, preparam algumas questões para lhe colocarem e fizeram um jogo de caixinhas com perguntas.

No dia da visita, a professora e a autora da história dinamizaram uma série de atividades diferenciadas e, em seguida, os alunos ouviram a história, contada pela voz da escritora.

No final, os alunos tiveram de adivinhar o que estava dentro da caixa que o Pai Natal tinha deixado debaixo da árvore de Natal. Era a ovelhinha Bá, pois claro, a nova mascote da turma, que entretanto partiu em aventuras com uma aluna que irá escrever a relatar os acontecimentos, trazer fotografias e outros testemunhos das aventuras com a Bá para a aula de Língua Portuguesa da professora Vanda já na próxima semana.