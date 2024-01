Autofestival 2024: descubra os parceiros do BOM DIA

De 20 de janeiro a 3 de fevereiro, o Autofestival comemora 60 anos em 170 stands de 80 concessionários no Luxemburgo. Mais de quarenta marcas de automóveis estarão representadas neste festival espalhadas por todo o país.

Uma vasta escolha de marcas, veículos e modelos, dos mais antigos aos mais avançados tecnologicamente, dos mais raros aos mais inovadores, são a principal razão para ir ao Autofestival, mas pode ainda aproveitar para testar os veículos que lhe interessem.

Os stands oferecem melhores condições a e possibilidade de configurar e personalizar o seu veículo (escolha de cores, acessórios, melhorias, etc.) antes da compra, diretamente no local, de forma rápida e eficiente, com ofertas vantajosas, incluindo os melhores preços, custos de manutenção reduzidos, garantias adicionais e financiamentos vantajosos oferecidos pelos bancos, com informação exaustiva sobre seguros e prémios.

Mas se procura os melhores automóveis visite os parceiros do BOM DIA para este Autofestival de 2024: Toyota, Lexus e a grande novidade no mercado luxemburguês, a marca de veículos elétricos BYD.

