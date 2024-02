Ativista climático tenta interromper debate em direto na RTP

O início do debate dos partidos com assento parlamentar na RTP foi perturbado por um ativista climático, durante a primeira intervenção do líder do PS, mas prosseguiu sem necessidade de ser interrompido.

Quando Pedro Nuno Santos estava a explicar os cenários que defende de governabilidade para o país, após as eleições legislativas de 10 de março, um jovem tentou interromper o debate.

“Parar a crise climática não está na mesa de voto, está nas mãos das pessoas”, referiu o ativista, antes de ser imediatamente retirado por um elemento da produção.

Pouco tempo depois, já quando o presidente do PSD estava a ser questionado, ouviram-se mais vozes de fundo de ativistas, o que levou o jornalista Carlos Daniel a referir que continuavam “algumas manifestações de algumas pessoas que entenderam ser este o momento para trazer a sua mensagem ao espaço público”.

“Já não é uma novidade no país, mas vamos manter o debate dentro daquilo que estava previsto”, disse.