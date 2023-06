Associação Internacional dos Lusodescendentes instala-se em Hong Kong

A Associação Internacional dos Lusodescendentes (AILD) abriu esta sexta-feira a sua quarta delegação e passará assim a estar mais próxima de toda a comunidade lusófona presente em Hong Kong.

A apresentação oficial decorreu esta sexta-feira, dia 23 de junho, às 12h00, e contou com as presenças do embaixador Alexandre Leitão e do cônsul-geral de Macau e Hong Kong.

Replicando a estrutura, objetivos e missão da associação sediada em Portugal e das delegações sediadas em França, Reino Unido e Brasil, a nova delegação contará com os Conselhos Científico, Cultural e da Ação Social e com a Área Negócios e Empresas, responsáveis pelo desenvolvimento de novos projetos, ações e iniciativas, capazes de agregar valor à Comunidade Lusófona estabelecida na região.

Associação Internacional dos Lusodescendentes é uma estrutura associativa, criada em 2019, com sede em Lisboa. Nasceu com a missão de ajudar as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo nos mais diversos contextos e com o objetivo de criar laços com Portugal e com os países de língua oficial portuguesa. Espaço de promoção das culturas lusófonas no mundo, a associação caracteriza-se como “focada e ao dispor dos lusodescendentes”.

A nova delegação contará com uma equipa local que trabalhará no sentido de manter o espírito e dinâmica, de potenciar a cooperação e colaboração entre diversas entidades e organismos.