Associação da Bairrada partilhou “calor de Portugal” com os mais pobres do Luxemburgo

Já começa a ser um hábito: a Associação Cultural e Humanitária da Bairrada do Luxemburgo, uma estrutura solidária de portugueses no grão-ducado, vai antes do Natal ao Centro Ulysse entregar presentes de Natal aos mais carenciados.

Representada pela direcção e pelo seu Presidente, Rogério Oliveira, a associação de portugueses foi ao Centro Ulysse com “muitos presentes para as pessoas carenciadas que ali estão alojadas”, disse ao BOM DIA fonte da Caritas Luxemburgo.

A Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo fez-se acompanhar do grupo de canto ucraniano Double Tree que cantou para uma sala superlotada.

Cerca de 50 pessoas necessitadas, incluindo as do anexo do Centro Ulysse, em Michelau, estiveram este encontro anual “com uma atmosfera calorosa que não perderiam por nada no mundo. Todas as pessoas receberam uma mochila repleta de bens essenciais, além de chocolates e bolos”, revela a Caritas.

“Nestes tempos de férias, em que a solidão pesa ainda mais do que noutras épocas do ano, esta solidariedade aquece o coração, com o calor de Portugal”, afirma a Caritas, deixando um agradecimento “aos administradores e a todos os funcionários da Bairrada asbl, bem como ao grupo de cantores Double Tree”.