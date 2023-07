ASPPA tem novos corpos gerentes

A ASPPA (Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha e.V.), fundada em 2012, é uma organização independente, sem fins lucrativos, que tem como objetivo último representar, promover e defender os interesses dos diplomados portugueses residentes na Alemanha.

A associação tem uma nova direção, que continua a ser liderada Viviana Silva. Os dirigentes foram apresentar-se à Embaixada de Portugal (na foto acima).

Os novos corpos gerentes da ASPPA passam a ser:

Viviana Silva – Presidente do Conselho Executivo

Maria Jesus Duran Kremer – Vice-Presidente do Conselho Executivo

Flávio Ramos – Tesoureiro do Conselho Executivo

João Castanheira – Presidente da Assembleia Geral

João Pontes – Vice-Presidente da Assembleia Geral

Nélson Pinto – Secretário da Assembleia Geral

A ASPPA tem por objetivos estimular a interação da comunidade de portugueses com grau académico residentes na Alemanha com o universo académico e empresarial alemão e português, promovendo a mobilidade e a empregabilidade; reforçar a posição e influência da comunidade destes portugueses entre a população de origem alemã e portuguesa; divulgar os sucessos e conquistas desta comunidade; apoiar a integração dos novos membros da Associação na sociedade alemã, bem como assistir o seu eventual regresso a Portugal.

A ASPPA conta atualmente com sócios oriundos das mais diversas áreas profissionais, que se dividem em membros atuais que participam das atividades da ASPPA e estão registrados como tal, além dos alumni que são ex-membros da ASPPA que mantêm contato e continuam participando das atividades da Associação, e, por fim, os homenageados: pessoa ou Instituição que fez ou fez contribuições significativas para a ASPPA.