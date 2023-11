ASPPA já tem nova direção

A Associação dos Pós-Graduados Portugueses da Alemanha (ASPPA) foi a votos para definir o seu futuro e quiseram os seus sócios que Flávio Ramos encabeçasse a nova direção.

De acordo com uma publicação do Consulado-Geral de Portugal em Estugarda, foi na manhã da última sexta-feira, dia 25 de novembro, que os associados da ASPPA se reuniram em Assembleia Geral e, chamados a eleger os novos corpos sociais, deixaram o seu voto de confiança a Flávio Ramos, elemento que já exercia funções no Conselho Executivo como tesoureiro.

Ramos formou-se em Economia na Universidade Nova de Lisboa, tendo posteriormente abraçado um desafio enquanto consultor e consultor sénior na Deloitte. Após completar mestrado em Finanças na Universidade do Porto, radicou-se em 2014 na Suíça, país onde trabalhou na EQUUS SA e na Stampa Partners. Seguiu-se então uma mudança para a Alemanha, em 2018, para trabalhar na Monedo Holding GmbH e na Qiado GmbH, onde se encontra até ao presente.

Fundada em 2012, a ASPPA é uma organização independente e sem fins lucrativos com o propósito último de representar, promover e defender os interesses dos portugueses com grau académico a residir na Alemanha.