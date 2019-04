As estrelas de uma estrela: o mapa astral de Cristiano Ronaldo

O mapa astral de uns dos melhores jogadores de futebol do Mundo à luz dos dados fornecidos pela sua mãe e confirmados por ele mesmo, traz ao de cima um lado que todos conhecemos e um outro lado do jogador menos visível, mas também verdadeiro.

Cristiano Ronaldo nasce sob o signo solar de Aquário, o que lhe dá uma genuína visão futurista. O Aquariano é privilegiado pela rapidez do pensamento e pela capacidade de tirar conclusões quase imediatas e fazer associações, conseguindo por isso quase “prever o futuro” de uma situação. Isto, por vezes, pode tornar-se um obstáculo à sua compreensão pelos outros, já que estes não conseguem acompanhá-lo a nível mental. Parte da essência aquariana passa também por amar os grupos e tratar os amigos como parte da sua família. Cristiano tem o Sol na casa 11, casa das amizades, dos grupos e dos projetos, o que traz ainda mais ênfase à sua faceta aquariana.

Avançando pelo mapa podemos encontrar o seu signo Lunar: um signo tão importante no mapa astral como o solar. Este revela-nos como o jogador vê a mãe, como foi a sua infância, e como tende a viver a família que criou presentemente. A posição da Lua está no signo de Leão, na casa cinco, confirmando a importância que a mãe teve e terá na vida de Cristiano. O jogador vê-a como o centro das atenções e também como uma Leoa no seio familiar, a líder da família. O que é curioso, pois o seu pai é que estava ligado ao futebol. Mas, possivelmente devido ao falecimento prematuro do seu pai, ele projeta muita da sua vida na mãe. A família que ele cria presentemente está ligada à essência do signo Leonino: ele gosta de ser admirado pelos filhos e pela companheira. A Lua na casa cinco revela também tendência para uma constante instabilidade nos casos amorosos – fosse famoso ou não o jogador viveria sempre a relação amorosa centrada nele mesmo.

Finalmente, chegamos o seu Ascendente. É no signo do Ascendente que a personalidade de liderança, foco, de força nasce. O ascendente de Carneiro com Marte, o planeta da guerra, também em Carneiro e em conjunção com o ascendente, dão-lhe a força de um guerreiro que luta até ao fim e não verga em nenhuma ocasião. Para além disso, demonstra que compete com ele próprio, considerando-se a si mesmo como o maior dos seus adversários. Vénus, que representa a sua zona de conforto, também se encontra em Carneiro, confirmando que o jogador adora de facto desafios e vive cómodo dentro deles.

Para concluir, veremos também como será o ano de Cristiano Ronaldo, iniciado a 5 de Fevereiro de 2019, data de aniversário do jogador.

O ano para Cristiano trará uma nova fase, com desafios fora do campo. O jogador enfrentará situações na casa e na família que o levarão a um crescimento na sua forma de ver as situações familiares. Apesar das exigências familiares, também será um ano onde poderá surgir um convite de liderança relacionado com o seu País, contribuindo para o seu desenvolvimento. O Ascendente ativo e impulsivo que assiste no mapa Natal de Ronaldo sofrerá alterações este ano, tornando-o mais emocional e atenuando a energia de Fogo do signo de carneiro.

