Artur Jorge estreou-se no Brasil com uma derrota

O treinador português Artur Jorge estreou-se quinta-feira com uma derrota ao comando dos brasileiros do Botafogo, ao perder por 1-0 no reduto da Liga de Quito, na segunda jornada da fase de grupos da Taça Libertadores em futebol.

Um golo do argentino Lisandro Alzugaray, logo aos quatro minutos, selou o triunfo dos equatorianos e derrotou o conjunto ‘canarinho’, que, desta forma, ficou sozinho no quarto e último lugar do Grupo D, sem pontos.

A formação do Rio de Janeiro tinha começado com um desaire em casa face aos colombianos do Junior, que seguem na frente do agrupamento, com os mesmos quatro pontos dos peruanos do Clube Universitario de Deportes.

Na segunda jornada, colombianos e peruanos empataram a um golo, em Barranquilla.

O Botafogo, que contratou Artur Jorge ao Sporting de Braga, volta a jogar no domingo, com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, em encontro da primeira jornada do campeonato brasileiro.