Artistas do Mediterrâneo homenageiam património musical em Monsanto

Artistas da bacia do Mediterrâneo vão reunir-se de sexta-feira a domingo, em Monsanto, Idanha-a-Nova, num encontro de homenagem ao património musical de raiz mediterrânica e medieval, em particular à tradição dos adufes.

Os Encontros Med – Mediterrâneo/Medieval 2023 integra o programa Idanha-a-1000, um projeto coordenado pela Filarmónica Idanhense e propõe um minicurso de adufe/framedrums, na aldeia histórica de Monsanto, com aulas, apresentações públicas e uma palestra, colocando o adufe no centro da mediação entre artistas e formadores convidados, participantes e comunidade local.

As Adufeiras de Monsanto, grupo icónico das cantigas de adufe da região da Beira Baixa e Idanha-a-Nova, foram convidadas para a formação, onde vão ser acompanhadas por Rui Silva, investigador artístico sobre o adufe tradicional e moderno em Portugal.

Marcam ainda presença o medievalista Maurício Molina (Barcelona/City University of New York), que este ano propõe o repertório de cânticos de adufe da Antiguidade Clássica, e Murat Coskun (Tamburi Mundi Frame Drum Academy), com a perspetiva do Mediterrâneo em “Origens dos Ritmos do Mediterrâneo”.

O Ensamble Med propõe anualmente um encontro de artistas da bacia do Mediterrâneo, que na zona raiana de Idanha-a-Nova homenageiam o património musical de raiz mediterrânica e medieval, de raiz escrita e oral, em particular com a tradição dos adufes, pandeiros e ‘framedrums’.

Conta ainda com a estreia da residência artística ADUFEIR@_Ensemble Med, Amélia Fonseca & José Alberto Gomes, um projeto que explora o cruzamento da música de tradição oral de Monsanto e a contemporaneidade da música eletrónica de José Alberto Gomes, apoiada pelo European Festivals Fund for Emerging Artists (EFFEA), uma iniciativa da European Festivals Association (EFA).

Segundo a informação divulgada pelo município de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, o evento representa “um ponto de contacto entre os universos da música antiga e a música tradicional historicamente informada, procurando a sua própria interpretação viva e atual da música de raiz medieval Europeia, realizada em torno da Ibéria e das regiões circundantes do Mar Mediterrâneo, numa abordagem multicultural e transversal”.

Os Encontros Med têm o apoio da Direção Geral das Artes, Câmara de Idanha-a-Nova, União de Freguesias de Monsanto e Idanha-a-Velha e Turismo de Portugal.