“Aqui há lobo” de Paula Sá Carvalho

Livro: “Aqui há lobo”

Autora: Paula Sá Carvalho

Ilustradora: Ana Militão

Editora: Sítio do livro. Berbequim das letras 2023

A autora Paula Sá Carvalho tem uma atividade literária diversificada, movendo-se entre a prosa, a prosa poética e a poesia.

O livro “Aqui há lobo” é a sua incursão na literatura infantil. “Aqui há Lobo” é um livro que usa a fábula como género textual para personificar através de um lobo as várias emoções, modos de viver e interagir nas diversas fases de crescimento e na aprendizagem do mundo e dos outros, pelas crianças.

Em tempos antigos “ancestrais” as histórias eram transmitidas nas famílias e nas comunidades, oralmente. Recitadas numa linguagem simples e através da rima estas histórias eram mais fáceis de decorar, acabando por passar de geração em geração. As fábulas tinham, ainda, uma finalidade didática ou moralista. As crianças aprendem melhor o significado de certos valores éticos ou morais através deste género narrativo.

Neste livro “Aqui há lobo” não são os valores morais que se destacam com mais visibilidade, no entanto, o fator didático é destacado, seja através das imagens, seja no suporte das cores que acompanham as quadras.

Neste livro a criança descobre um mundo mágico de cores e imagens conjugadas com a musicalidade das quadras e das rimas onde o lobo exerce um papel de apoio na descoberta das suas emoções.

Olhando para a capa, encontramos um lobo que espreita numa janela colorida, ou numa leitura mais atenta podemos dizer que olha para dentro da história, como que a querer entrar no mundo, na imaginação ou na casa das crianças. Crianças de todas as nacionalidades, sem distinção de cor, de raça ou de género. Esta diversidade de cores é, por assim dizer, a diversidade do mundo que se quer plural e inclusivo. Aqui não há um só lobo, mas vários lobos, tantos como as cores do arco-íris em todas as suas tonalidades. Tantos como as emoções que as crianças sentem durante o longo período de crescimento e aprendizagem. Este livro escrito em quadras atribuído às palavras ritmo e musicalidade também exploram conceitos que regem a vida dos homens. Conceitos como a amizade, a vaidade, a preguiça, a diferença e a criatividade.

