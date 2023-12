Após WorldTour o ciclista Antwan Tolhoek volta a representar Portugal

O neerlandês Antwan Tolhoek, ex-Lidl-Trek, vai representar a Sabgal-Anicolor em 2024, relevou esta sexta-feira a equipa portuguesa em comunicado enviado à agência Lusa, sendo o último reforço de um plantel que terá 14 ciclistas.

Aos 29 anos, e depois de sete temporadas no WorldTour, o primeiro escalão do ciclismo mundial, Antwan Tolhoek procurará relançar a sua carreira em Portugal, após dois anos discretos no pelotão internacional, motivados por uma lesão que condicionou as suas prestações.

“Estou feliz e muito grato por fazer parte da Sabgal-Anicolor e pelo Rúben e Carlos Pereira me darem a oportunidade de me reencontrar e trazer de volta a paixão pelo ciclismo, recuperando o meu nível após dois anos difíceis, com quedas e lesões que levaram muito tempo a recuperar”, notou o neerlandês, citado no comunicado enviado à Lusa.

Depois de iniciar o seu percurso profissional como estagiário na extinta Tinkoff-Saxo, em 2015, Tolhoek assinou pela LottoNL-Jumbo (a atual Jumbo-Visma) em 2017, trocando a equipa do seu país pela Trek-Segafredo (agora Lidl-Trek) em 2022.

Conhecido pelas qualidades de trepador, participou em quatro grandes Voltas, nomeadamente no Tour2018, em que foi 37.º (e sexto melhor jovem), já depois de ter sido 28.º na Vuelta2017. No seu percurso, no qual venceu uma etapa na Volta à Suíça de 2019, conta ainda com participações em provas emblemáticas do ciclismo mundial, como o Critério do Dauphiné, a Volta à Lombardia ou a Liège-Bastogne-Liège.

“Penso que nesta equipa, com a mentalidade e os objetivos que tem, juntos vamos ser capazes de alcançar tudo o que nos propomos. Espero que possamos conquistar muitos sucessos coletivos e em termos pessoais, espero também ser uma mais-valia para a estrutura”, disse o ciclista que está radicado em Andorra.

O neerlandês é o último dos (muitos) reforços anunciados pela Sabgal-Anicolor nos últimos dias, entre os quais se destaca André Carvalho, que regressa a Portugal após cinco temporadas no estrangeiro, as três últimas na Cofidis, do WorldTour.

Após uma promissora carreira como sub-23 na Hagens Berman Axeon, em que foi quinto na Liège-Bastogne-Liège e na Paris-Roubaix daquela categoria e quarto na prova de fundo dos Nacionais ganha por João Almeida (2019), o famalicense de 26 anos teve uma passagem mais do que discreta pela Cofidis.

Na equipa francesa do WorldTour, somou desistências e resultados modestos, tendo registado apenas três ‘top 20’ (todos estas época) como profissional. Este ano, estreou-se em grandes Voltas, ao alinhar na Volta a Espanha.

Além de Tolhoek e Carvalho, a Sabgal-Anicolor contratou o britânico Oliver Rees, que deu nas vistas na Volta2022 em representação da Trinity, o dinamarquês Mathias Bregnhoj, os espanhóis Guillermo García e Oscar Moscardo e os portugueses José Sousa e Gabriel Baptista, numa clara aposta com vista à subida a ProTeam, o segundo escalão do ciclismo mundial.

As contratações juntam-se na estrutura de Águeda ao uruguaio Mauricio Moreira, campeão da Volta2022, e a Frederico Figueiredo, ‘vice’ dessa edição’, as duas grandes figuras da Sabgal-Anicolor, e também a Rafael Reis, Luís Mendonça, Duarte Domingues e o russo Artem Nych, quarto na Volta2023.