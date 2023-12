Ângelo Amaro: um estilo de vida digital

Ângelo Amaro é criador de conteúdos de ”lifestyle”: trabalha em projetos com os quais se identifica, mostrando o seu dia a dia e divulgando marcas que gosta. Filho de pais portugueses, nasceu na Suíça e já representou Portugal num concurso de modelos internacional na Tailândia. O seu dia a dia é dividido entre o aeroporto de Genebra, o mundo digital e, durante esta semana, o TikTok do BOM DIA onde todos os dias vai partilhar um pouco mais sobre si.

Apesar de se sentir “100% português”, como o próprio diz, Ângelo Amaro nasceu na Suíça, filho de pais emigrantes. É em Genebra que divide o seu tempo entre o trabalho no check-in do aeroporto e a criação de conteúdos digitais, profissões que o realizam por lhe proporcionarem fazer o que gosta, e darem a liberdade para gerir o seu tempo.

Tudo começou quando Ângelo se estreou nos concursos de beleza, utilizando as redes sociais para promover a sua participação. Em 2019, concorreu a Mister Suíça, tendo vencido o título de Mister Global Portugal 2019, e acabado por ser convidado a ir representar Portugal a Bangkok, na Tailândia, num concurso de modelos internacional.

A partir daí algumas marcas começaram a contactá-lo para trabalhar com ele no digital, e hoje trabalha com diversas agências enquanto criador de conteúdos digitas. A sua história com o TikTok, tal como a de muitos utilizadores e criadores que partilham os seus vídeos na rede social chinesa, começou durante a quarentena, inicialmente publicando vídeos com humor sobre Portugal e ser português.

Foi quando a situação pandémica terminou, que Ângelo decidiu redireccionar um pouco o seu conteúdo para algo mais alinhado com os seus objetivos: “parei de ser “o palhaço” nas redes sociais porque percebi que depois tinha muito esse papel e as pessoas só esperavam aquilo, e não era apenas o que eu queria fazer”, explica.

Começou a focar o seu conteúdo na área do “lifestyle”, o que hoje em dia lhe dá bastante liberdade para abordar diferentes aspetos da sua vida, trabalhar com marcas que gosta e encaixar a criação de conteúdos no seu dia a dia. “Por vezes mostro onde vou comer, quais são os produtos que uso, os sítios onde gosto de ir… sou mais geral, não tenho um conteúdo especializado”, diz.

Foi também durante a quarentena que Ângelo participou numa curta-metragem, através de “uma brincadeira com um colega do aeroporto”, diz ao BOM DIA. “Estávamos na época do COVID e ele disse que gostava de fazer um filme de terror em casa. Eu alinhei, e fizemos uma curta-metragem para passar o tempo”, explica.

Porém, para além do lado de maior exposição, o tempo para estar consigo-mesmo também é algo que Ângelo valoriza. “Gosto muito das energias, da natureza, da ligação corpo-mente”, um lado que por vezes também partilha nas suas redes sociais, a par de muitos outros dos seus interesses.

A maioria dos seus seguidores são da Suíça, mas reconhece que também tem bastantes seguidores portugueses, especialmente da altura em que fazia TikToks sobre Portugal. Apesar de ter vivido toda a vida na Suíça, Ângelo não abdica de vir ao país das suas raízes três ou quatro vezes por ano matar saudades e visitar a família.

“Tenho família no Porto, no Alentejo, em Lisboa e no Algarve, então quando vou a Portugal faço quase sempre o país inteiro”, diz. Porém, há um projeto que há muito tem em mente e que gostava de implementar em Portugal “sempre disse que hei de ir a Portugal e não vou ver todos os sítios que conheço, mas sim aqueles que nunca fui”, confessa.

Quanto a viver no país, para ele o ideal seria fazer “metade, metade” – “por exemplo, viver metade do ano na Suíça e outra em Portugal”, explica. “É o que eu adoro deste trabalho: é que posso trabalhar de onde quero”, diz Ângelo.

Segundo o influenciador digital, a família compreende e já está habituada à sua profissão, ainda que ao início o seu pai tenha estranhado: “não compreendia o que era o meu trabalho, mas eu expliquei que era como fazer uma publicidade. Há marcas que pagam por uma publicidade em meios mais tradicionais, e agora existimos “nós”, que fazemos tudo: temos a ideia, fazemos o vídeo, a montagem e metemos nas redes”, explica.

Para além da família, de Portugal destaca ainda o clima e a personalidade “quente” dos portugueses. “Na Suíça faz frio no inverno e em Portugal o clima é muito melhor. E também nós, os portugueses, somos quentes. Estamos sempre a rir, acolhemos toda a gente, e na Suíça sente-se esse lado um bocadinho mais frio, um bocadinho mais contido e respeitador da vida privada dos outros, há muita privacidade. E isso é que às vezes me falta, e que encontro sempre em Portugal: sair, ir tomar um café e falar com toda a gente. Na Suíça há mais distância”, diz.

No próximo ano, Ângelo Amaro quer continuar a trabalhar o seu conteúdo da forma que mais gosta, e associar-se a mais projetos com os quais se identifica. Na manga, tem outro projeto que gostava de implementar, relacionado com divulgação de lugares insólitos para ficar na Suíça. “Gostava de mostrar aqueles sítios únicos, onde se dorme uma noite e só se encontra uma vez, como cabanas em árvores”, adianta ao BOM DIA.

Depois de já se ter associado ao BOM DIA através da sua participação num painel da conferência Portugal + Genebra, Ângelo Amaro é agora o convidado a encerrar o ano de 2023 no TikTok (e restantes redes) do jornal, partilhando alguns conteúdos sobre o seu trabalho e dia a dia enquanto criador de conteúdos português na Suíça.