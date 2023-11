Andorra: única lista candidata ao CCP critica consulado

Os portugueses que vivem Andorra têm entre as suas preocupações um “consulado muito limitado” e a ausência de canais de informação ágil sobre apoios e burocracias no país, disse esta sexta-feira o candidato a conselheiro das comunidades portuguesas Rui Fernandes.

O Conselho das Comunidades Portuguesas elege no domingo os seus membros e Rui Fernandes encabeça a única lista que se apresentou em Andorra.

O candidato disse hoje à Lusa que entre as queixas mais frequentes dos cerca de 8.000 portugueses que ali vivem está o “consulado muito limitado”, por ser um consulado honorário, sem capacidade para gerir todos os procedimentos.

Isto obriga a que a comunidade tenha de ir a Portugal – ou de aproveitar as férias em Portugal – para tratar de diversos documentos, explicou.

Rui Fernandes, de 34 anos e há 16 em Andorra, disse ainda que há necessidade de criar canais de informação mais ágeis para a comunidade e deu o exemplo de portugueses que vão viver para o país e precisam de saber como lidar com serviços locais.

Outro exemplo que referiu é o acesso a informação sobre apoios para regressar a Portugal, pensando em elementos da comunidade que enfrentam diversos problemas, como os recentes aumentos das rendas de casa.

Segundo Rui Ribeiro, como em muitos países europeus, o preço do arrendamento em Andorra tem disparado e há portugueses com mais dificuldades para aceder à habitação e para se manterem no país.

Esta é a primeira vez que Rui Ribeiro, que tem uma empresa na área da eletricidade, se candidata ao Conselho das Comunidades Portuguesas.

Nos anos que leva em Andorra, tem participado na direção e em atividades de associações ligadas à comunidade portuguesa.

O Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) é o órgão consultivo do Governo para as políticas relativas à emigração e às comunidades portuguesas no estrangeiro.

O CCP é composto por um máximo de 90 membros, eleitos pelos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro que sejam eleitores para a Assembleia da República.

O mandato dos conselheiros tem a duração de quatro anos.