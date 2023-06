Andorra: exposição “Integrados” viaja pelo principado

Ordino acolheu esta tarde a inauguração da exposição itinerante “Integrados”, uma iniciativa do Grupo de Folclore Casa de Portugal sediado no Principado de Andorra.

A cerimónia foi inaugurada por Eva Choy, Vice-Presidente e vereadora de cultura da Câmara de Ordino, que deu as boas-vindas aos assistentes e enalteceu o trabalho fotográfico e o teor integrador do mesmo.

José Luís Carvalho, Diretor Artístico do Grupo, fez uma breve resenha ao trabalho realizado e à implicação e dedicação dos membros do Grupo para apresentar este trabalho integrador.

Foi ainda projetado um documentário da autoria de Marc Carvalho que reuniu em vídeo as imagens das sessões fotográficas e vários depoimentos de personalidades andorranas e portuguesas, testemunhando assim a riqueza do património arquitetónico andorrano e a excelência do trabalho fotográfico a cargo da fotografa Mireia Carvalho.

O trabalho exposto no edifício sociocultural l’Estudi da paroquia de Ordino, consta de 14 instantâneos realizadas em espaços emblemáticos do Principado de Andorra integrando o traje tradicional popular português, mais concretamente da região norte de Portugal.

Distribuídas pelas diferentes plantas do edifício, as fotografias recriam momentos do quotidiano das gentes portuguesas como lavar no rio ou no tanque, o casamento, os romeiros, as festas nos adros das Igrejas, o namoro, entre outros.

A cerimónia contou com a assistência de Jordi Serracanta, vereador de Turismo e Desporto do município de Ordino, de João de Lima, vereador de Serviços e Juventude do município de Escaldes-Engordany, de Paulo Dinis, Diretor Executivo da Fundação AEP, de Pedro Morgado, representante do banco Santander Portugal e de Vitor Oliveira, presidente do clube de negocio França-Portugal de Toulouse, assim como membros do Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’ e suas famílias, entre outras personalidades.

A exposição itinerante iniciou o seu percurso no Ministério de Cultura do Principado de Andorra em fevereiro e esteve patente no mês de maio na paroquia de Andorra la Vella, integrado na semana da diversidade cultural da capital do país. Após Ordino já está agendada a passagem do trabalho fotográfico pelas paróquias de La Massana em julho e de Canillo em agosto.