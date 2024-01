Amorim nega propostas por Gyökeres

O treinador do Sporting disse esta quarta-feira que concorda com o aumentar das cláusulas de rescisão dos jogadores, mas negou que isso esteja a ser negociado com Gyökeres e que o avançado tenha recebido uma proposta do futebol inglês.

Questionado em conferência de imprensa, Rúben Amorim garantiu desconhecer uma alegada proposta dos ingleses do Chelsea, de 85 milhões de euros, assim como eventuais negociações com o sueco para aumentar o seu ordenado e a cláusula de rescisão de 100 para 120 milhões de euros.

“Acho que isso não é verdade, mas, obviamente, tudo o que for aumentar cláusulas de rescisão, eu estou de acordo. E aumentar o ordenado dos jogadores, também estou de acordo”, atirou o técnico ‘leonino’, na Academia Sporting, em Alcochete.

O técnico garantiu, mais do que uma vez, não ter falado com Hugo Viana sobre esse assunto e defendeu a sua opinião, lembrando que o diretor desportivo dos ‘leões’ costuma falar-lhe “sobre essas hipóteses” quando existem, mas reconheceu ter tido conhecimento da notícia sobre a alegada proposta.

“Obviamente, fui informado da notícia e assim que disseram 85 [milhões de euros] pensei: ‘não chega’! Portanto, segui em frente. Não estou preocupado. Obviamente que todos os clubes têm de vender, mas o que sempre foi dito é que, a meio da época, só sairá pela cláusula de rescisão”, sustentou.

Nesse sentido, voltou a dizer que lhe parece “difícil que alguém venha bater os 100 milhões” de euros em janeiro, embora reconhecendo que “há clubes que têm facilidade” em pagar esses valores, mas frisou que “85 [milhões] já é um número grande” e que os ‘leões’ estão “confortáveis neste momento” com o atual valor da cláusula de rescisão do sueco.

Viktor Gyökeres tornou-se, no verão, no reforço mais caro de sempre do Sporting, que anunciou ter chegado a acordo com o Coventry, da II Liga inglesa de futebol, para contratar o sueco por uma verba de 20 milhões de euros, aos quais podem acrescer até quatro milhões condicionados a objetivos individuais e coletivos.

O impacto do avançado na equipa orientada por Rúben Amorim foi imediato e o sueco já soma 20 golos e nove assistências de leão ao peito, em todas as competições, o que tem contribuído para o alegado interesse de vários clubes da Liga inglesa na sua contratação.