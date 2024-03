Alunos de português receberam certificados em Crosne

Decorreu no dia 3 de março de 2024 em Crosne, França, a cerimónia de entrega de certificados de competência linguística em português a 158 alunos da região parisiense que realizaram exame de certificação no dia 13 de maio do ano passado.

Este evento contou com a presença do embaixador de Portugal em França, José Augusto Duarte, do cônsul-geral de Portugal em Paris, Carlos Oliveira, do conselheiro do gabinete do primeiro-ministro francês, Antoine Pavamani, do presidente da Câmara de Crosne, Michael Damiati, do vice-presidente do Comité d’Amitié France Portugal na Assembleia Nacional, Dominique da Silva, do representante do Ministério da Educação francês, Martial Grenut, do conselheiro da embaixada de Portugal em França, Hugo Palma, do adido para a área social no consulado-geral de Portugal em Paris, Miguel Costa, e do inspetor do Ministério da Educação francês, Fernando Amorim.