Alunos de português na Suíça vão contar o 25 de Abril com os pais

No âmbito da Semana da Leitura, que ocorrerá entre 18 e 24 de março, e das celebrações dos 50 anos do 25 de abril de 1974, pais e alunos do ensino de português na Suíça vão participar em iniciativa original.

Os encarregados de educação das escolas Mühletobel e Spelterini, no cantão de St. Gallen, foram desafiados a preparar com os seus/suas educandos/as, a leitura de um texto (canções, poemas, artigos de jornais, testemunhos, contos, romances…).

O texto terá de estar relacionado com o 25 de Abril para ser apresentado em sala de aula. Além da leitura, apresentarão a obra de onde provém o excerto escolhido (título, data de publicação, editora…) e justificarão a escolha familiar.