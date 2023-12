Alunos de português na Suíça tornaram-se cantores por um dia

Os alunos dos cursos de língua portuguesa do 1.° ao 6.° ano, cantarem em língua portuguesa – mas não só – em Chur-Graubünden, naquelas que são as terras da personagem fictícia da Heidi, recorda a professora

O concerto decorreu na Martinskirche, em Chur, no cantão dos Grisões, na sequência de um “convite/desafio” da Singschule Chur, escola de cantores daquela localidade.

“Cantámos em várias línguas e afinámos muito bem as nossas vozes para o momento que tanto ansiávamos e que nunca mais chegava”, conta a professora Andrea Martins Alexandre que afirma que os seus jovens cantores deixaram o melhor para o fim.

“Surpreendemos com a música ‘A todos um bom Natal’, um hit português do Coro de Santo Amaro de Oeiras, uma música de César Batalha com letra de Jorge Xavier”, conta a professora, com orgulho.

Clique AQUI para ver a atuação dos jovens alunos de português na Suíça.