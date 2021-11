Alfredo Stoffel: consulados na Alemanha à beira da rotura

Os conselheiros das comunidades portuguesas na Alemanha alertam que os consulados estão “à beira da rutura”, um tema que pretendem abordar durante a visita da secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes.

Em declarações à agência Lusa, Alfredo Stoffel, conselheiro das comunidades portuguesas na Alemanha, admite que a situação é preocupante, principalmente por causa da falta de funcionários e do material que não é renovado.

“Os consulados não têm capacidade de resposta para aquilo que a comunidade precisa. É inadmissível que, para tratar de alguns documentos, haja um agendamento que obriga a esperar dois ou três meses”, sublinhou.

Stoffel vai coincidir, no sábado, com a secretária de Estado das Comunidades, numa conferência sobre associativismo na Alemanha. O conselheiro espera poder ter oportunidade de falar sobre o tema.

“A pandemia pode ter justificado muita coisa, mas não justifica tudo. Sabemos que, por um lado, o material é obsoleto, e, por outro, não há pessoal suficiente para fazer frente a todos os pedidos que a comunidade tem”, acrescentou.

Manuel Machado aponta mesmo uma “degradação dos consulados” com situações insustentáveis. O conselheiro das comunidades portuguesas na Alemanha espera expressar, no domingo, em Dusseldorf, “desagrado” durante a visita de Berta Nunes à cidade.

“O consulado de Dusseldorf, por exemplo, que há uns anos tinha quatro assistentes sociais, vai agora ficar sem um único”, salientou à Lusa, acrescentando que “todos, sem exceção, têm falta de pessoal”.

Também o conselheiro das comunidades José António Loureiro pede um reforço, com mais funcionários, assumindo que as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) é outros dos temas relevantes.

“Fomos eleitos por quatro anos, e o tempo tem passado, com o CCP a começar a perder a sua identidade”, revelou, apelando a um novo escrutínio quase sete anos depois.

“Há sempre uma desculpa para não se fazer, ou a lei, que não foi alterada, ou a pandemia, ou a queda do Governo”, acrescentou Manuel Machado sobre o mesmo assunto.

O ensino, a importância do apoio social e psicológico das missões católicas durante a pandemia, e o voto eletrónico são outros temas que deverão ser levantados pelos conselheiros das comunidades na Alemanha.

A secretária de Estado das Comunidades começou hoje a visita a Alemanha na cidade de Berlim, passando no sábado por Paderborn, e domingo e segunda-feira por Dusseldorf.

Berta Nunes vai participar, entre outros momentos da agenda, numa conferência sobre associativismo, num jantar com a comunidade portuguesa em Berlim, e numa reunião de trabalho com os professores da rede de Ensino de Português no Estrangeiro na Alemanha.