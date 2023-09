Alfabetização: uma questão de direitos humanos

O novo ano escolar está a começar e, com ele, toda a excitação e desafios que lhe são característicos. As datas do início dos cursos – aliás diferentes segundo os países – coincidem mais ou menos também com o Dia Internacional da Alfabetização (DIA) que anualmente, desde 1967, pretende recordar a todos no mundo, a importância da alfabetização como factor de dignidade e de direitos humanos.

Apesar dos programas de alfabetização propostos constantemente, à esquerda e à direita através do mundo, a proporção de crianças de 10 anos incapazes de lerem e de compreenderem um texto simples passou de 57 % em 2019 para cerca de 70% em 2022. De um modo geral, pelo menos 763 milhões de jovens e adultos carecem hoje de competências básicas de literacia; o que se lê e se escreve nas redes sociais é um prova indiscutível desta afirmação.

Esta situação mostra claramente que os programas de alfabetização propostos pelos governos não são mais do que bonitas palavras. A força e o impacto das palavras são bem conhecidos de todos como meio de manipular as massas, mas os verdadeiros desafios em matéria de literacia carecem de uma verdadeira acção e não de belas palavras como “desenvolvimento durável” e “sociedades inclusivas”.

As bonitas palavras devem, antes e sobretudo, dar lugar à reflexão sobre as acções a implementar no terreno que possam contribuir para suscitar o interesse e motivar os indivíduos a adquirir, usar e continuar a desenvolver as suas competências de leitura, escrita e cálculo.

É a tudo isto que a UNESCO deve reflectir, em vez de organizar conferências e cerimónia de entrega de prémios que somente beneficiam o ego e a arrogância de alguns, mas não contribuem minimamente à alfabetização dos povos, tão essencial à criação de sociedades livres, cultas e autónomas.

Avós, pais, professores e outros educadores, a alfabetização precisa de vós!

Dulce Rodrigues

