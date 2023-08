Alemanha eliminada do Mundial feminino. Psicodrama nacional

A Alemanha, bicampeã mundial, foi eliminada do Mundial deste ano após empatar em 1 a 1 com a Coreia do Sul esta quinta-feira.

Os alemães estavam entre os favoritos para conquistar o título antes do início do torneio e sabiam que a vitória na última partida do Grupo H garantiria a classificação para a fase de grupos.

As expectativas de uma vitória de rotina para a Alemanha, no entanto, evaporaram-se rapidamente quando Cho So-hyun deu à Coreia do Sul uma vantagem inicial surpreendente.

A atacante estrela da Alemanha, Alexandra Popp, empatou momentos antes do intervalo, mas a seleção não conseguiu marcar ganhar contra a Coreia do Sul, terminando assim em terceiro no grupo.

A dor da Alemanha significou alegria para Marrocos, que tal como Portugal participa pela primeira vez num Mundial feminino, chegou à fase de grupos graças a uma surpreendente vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia.

Os jogadores pareciam atordoados no final do jogo, e a capitã Popp, que foi eleita Jogador da Partida, quase em lágrimas. A centro-campista alemã Lena Oberdorf disse a um grupo de repórteres após a partida que foi “um dos momentos mais tristes da minha vida”, refletindo o humor de muitos na equipa.

Os jornais alemãs fizeram títulos como “Empate do desastre”, “A fraqueza da seleção” ou “O falso gigante do futebol”.