Aires Pinheiro presta tributo a José Eduardo Costa no consulado em Paris

É já esta quinta-feira, dia 9 de novembro, que o músico Aires Pinheiro apresenta no consulado-geral de Portugal em Paris o seu novo trabalho discográfico, uma homenagem a José Duarte Costa.

Pelas 18h30 (hora local), as portas do consulado abrem-se para que o Salão Eça de Queirós receba esta apresentação, que contará ainda com o contributo da associação Guitar’Essonne.

José Duarte Costa nasceu em Lisboa em 1921, tendo estudado música e destacando-se pelo domínio guitarra clássica.