Ainda não há explicação para a morte do pequeno Émile

O crânio de Émile Soleil, um menino de dois anos que no verão passado desapareceu nos Alpes franceses, foi encontrado no passado fim de semana por uma caminhante. Contudo, as causas da sua morte ainda não foram explicadas. Há três teorias em cima da mesa.

De acordo com o procurador de Aix-en-Provence, Jean-Luc Blanchon, “o crânio e os dentes encontrados até agora não indicam qual foi a causa da morte de Émile”. Ainda assim, o responsável explica que “entre uma queda, homicídio culposo e assassinato, nenhuma hipótese pode ter maior procedência sobre a outra”.

Além das partes do corpo do pequeno Émile, também foram encontradas, perto do local, uma camisola, calções e sapatos, que estão sob perícia.

“Não foi observada nenhuma lesão ante mortem (antes da morte) no crânio”, acrescentou ainda Blanchon, que sugere que as marcas visíveis podem ter sido causadas por animais.

As investigações vão continuar, com especial enfoque na zona em que o crânio foi encontrado.

Recorde que a criança se encontrava na casa dos avós, em Le Haut-Vernet, quando foi dada como desaparecida em julho do ano passado.