Ainda não é desta que um português representa o Luxemburgo na Eurovisão

Após três décadas de ausência do Luxemburgo na Eurovisão, Tali irá viajar até Malmoë, na Suécia, no próximo mês de maio, para representar o grão-ducado na 68ª edição do festival.

Na final do festival da canção, que este sábado escolheu a representante do Luxemburgo, a metade dos artistas era de origem portuguesa ou lusófona, tal como o BOM DIA noticiou. Entre os 12 candidatos presentes na final deste sábado, eram de origem lusófona: Joel Marques Cunha, Rafaela Teixeira Fernandes (da dupla Angy & Rafa Ela), Edson Pires Domingos (Edsun) e Adriano Lopes da Silva (CHAiLD).

Este sábado, uma primeira votação do júri e do público selecionou três finalistas: Tali, Krick e Joel Marques Cunha, o único lusodescendente no pódio.

Tali, com a música “Fighter”, cantada em francês e inglês, ofereceu uma performance poderosa que convenceu o júri. A luxemburgueso-israelita será assim a representante do grão-ducado na Eurovisão.

Depois de ter chegado à fase final de The Voice Germany, Joel Marques Cunha conseguiu de novo mostrar o seu talento, com “Believer”.