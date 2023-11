Ainda está a tempo de se candidatar ao Conselho das Comunidades

Dia 26 de novembro de 2023 têm lugar as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, órgão de consulta do Governo para as questões relacionadas com os portugueses no estrangeiro.

Foi publicada, em Diário da República, a Portaria nº 286/2023, de 20 de setembro, que regulamenta o processo eleitoral do Conselho das Comunidades Portuguesas, que poderá ser consultada aqui.

As listas concorrentes devem ser apresentadas no consulado da sua área entre 27 de outubro a 6 de novembro, e devem cumprir o princípio da igualdade de género. A ordem dos integrantes na lista deve ser intercalada por género.

As eleições terão lugar dia 26 de novembro. Verifique onde está recenseado clicando aqui.