Agência de seguros Foyer Carlos Alves muda-se para prestar melhores serviços

Foi inaugurada oficialmente na passada semana oficialmente a nova agência principal de seguros Foyer Carlos Alves, em Dudelange, no sul do Luxemburgo.

Na presença da família, clientes, amigos mas também da direção da Foyer Assurances e do burgomestre de Dudelange, Dan Biancalana, Carlos Alves voltou a reforçar a posição de agência líder no setor da quarta maior cidade do Luxemburgo.

Há cinco anos, já se tinha instalado ali, na mesma rua, no número 40, mas para responder a uma forte expansão da agência que conta agora com dois empregados, Manuela dos Santos e João Carvalho, além do agente, o próprio Carlos Alves, investiu num novo espaço, maior, com mais visibilidade e mais moderno, para melhor poder acolher os atuais e futuros clientes.

A agência está aberta todos os dias de manhã entre as 8h e as 12h, à tarde por marcação e a qualquer momento por telefone, através do número 661777899.