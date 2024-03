Acidente na Alemanha causa cinco mortos e vários feridos

Um autocarro da empresa FlixBus que se dirigia para Nuremberga, com destino a Zurique, sofreu um acidente na A9 perto da cidade de Leipzig, no leste da Alemanha, do qual resultou cinco mortos e vários feridos.

O autocarro partiu com 53 passageiros de Berlim às 8h00 (hora local) e o acidente ocorreu pelas 9h45.

Sobre o caso sabe-se que até à data houve cinco vítimas mortais e vários feridos, no entanto, a razão para o despiste ainda não é conhecida, segundo afirma a própria FlixBus.

A BBC adiantou que “a polícia disse que helicópteros de resgate e um grande número de ambulâncias foram imediatamente chamados ao local, bem como os hospitais locais foram instruídos a se preparar para uma emergência grave”.