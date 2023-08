Abrunhosa dá concerto em Pias com grupo coral local

A vila de Pias, no município de Serpa, recebe na sexta-feira, 25 de Agosto, o espectáculo de Pedro Abrunhosa com o Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Pias, dirigidos por Paulo Ribeiro. O concerto está marcado para as 22h.

Este espectáculo de tributo ao Cante Alentejano regressa, assim, à sua raiz depois de ter passado por Londres, Paris, Bruxelas, Luxemburgo, Porto, Lisboa e Coimbra. A corrida às bilheteiras, com múltiplas datas esgotadas, revelou o sucesso deste formato que chega agora à terra natal daqueles que o ajudaram a concretizar.

Entretanto, as receitas da canção Que o Amor Te Salve Nesta Noite Escura, dueto do músico portuense com a fadista Sara Correia, já ascenderam aos 11663€. Tal como prometido no momento do lançamento, o valor vai reverter à Associação Jesuíta para os Refugiados, cumprindo o acordo com a We Help Ukraine.

Para além de prosseguir uma ininterrupta maratona de espectáculos em 2023, Pedro Abrunhosa prepara para 2024, volvidos 30 anos sobre o lançamento de Viagens, uma digressão que não deixará de fazer jus à relação festiva e profunda que se estabelece em palco entre o músico e o público. Desta forma, o regresso à mítica sala Olympia, em Paris, a 8 de Maio, será, também, símbolo de um dos mais produtivos e vívidos percursos profissionais de um escritor-de-canções português.

Os bilhetes já se encontram à venda aqui.