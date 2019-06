A tua presença é bonita

Tua presença e teu riso é bonito

Tua cabeça é casa com janelas

Olhos e pestanas são lindas persianas

um campo de ideias com muitas lavras

Tua presença é palácio pórtico e jardim

onde há frescura carreiros e articulações

com donzelas espreitando às janelas

das minhas mágoas e inspirações

Como engenheiro que desenha a poesia com palavras

as crava no papel e as grava nos sentidos

incutindo nos sentimentos em esquadria

encaixando a poesia nos movimentos contidos

Movimentos que me inspiram e suavizam

estas rimas para formar novos versos

predilectos, carnudos que se eternizam.

Em cálculos poéticos que tem que ser exactos

na hora, na escrivaninha, ou num banquete,

no banco dos poetas e dos extractos.

O engenheiro divide redige a poesia pensada,

parida, amada, aquarela poética amadurecida

nas entranhas da minha vida.