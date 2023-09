A segunda maior cidade do Reino Unido declarou falência

Custo de vida e cortes do governo britânico originaram consequências em Birmingham. Só as despesas essenciais são mantidas.

Não é a primeira cidade a declarar falência no Reino Unido, não será a última, mas esta não é uma “cidade qualquer”. Birmingham seguiu os exemplos de Croydon e Thurrock, que declararam falência há um ano.

Mas refira-se que Birmingham é a segunda cidade com mais pessoas no Reino Unido, superada apenas pela capital Londres (7.6 milhões).

A cidade inglesa é um dos “rostos” do alto custo de vida e, queixam-se os locais, de anos e anos de cortes orçamentais dos governos conservadores.

Assim, o Conselho Municipal de Birmingham anunciou que não consegue cumprir a lei no que diz respeito ao equilíbrio do seu orçamento, que não é apoiado pelo governo central e, por isso, invocou a protecção da “secção 114”: só as despesas essenciais são mantidas. Era uma medida necessária, segundo o seu presidente, John Cotton.

Há meses que se têm acumulado greves num sistema hospitalar completamente sobrecarregado. Além disso, o ano lectivo passado em Birmingham foi marcado pela polémica à volta das escolas construídas com betão defeituoso; dezenas de escolas fecharam.