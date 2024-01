A proposta da Citroën para os aventureiros

Anunciada no verão de 2023, a aposta da Citroën para reforçar a sua posição no território “Van Life” ganha agora forma com a apresentação do Citroën Holidays numa das maiores feiras de lazer e viagens da Europa: a “CMT Stuttgart 2024”.

Disponível em alguns mercados a partir da próxima primavera, este moderno furgão transformado permite que até quatro pessoas usufruam da aventura com toda a liberdade e enorme conforto, fruto de um interior generoso e modular, podendo dormir, preparar refeições, partilhar momentos de convívio e acordar no meio de paisagens excecionais.

Equipado com tecnologias de assistência à condução de última geração, em favor do bem-estar, compacto e fácil de manusear, o Citroën Holidays traduz-se numa proposta de design forte, prático para o quotidiano e que oferece uma grande liberdade para descobrir o mundo com toda a tranquilidade.

“Lar doce lar” sobre rodas

Verdadeiro fenómeno social, a chamada “Van Life” permite a cada um viver uma experiência de viagens diferente. Graças a este veículo mobilado, o cliente goza de uma grande liberdade, inserido numa “casa móvel” que lhe permite passar noites agradáveis, acordando no coração da natureza. Promove, também, uma aposta num turismo mais responsável, centrado nas regiões, com um maior controlo orçamental.

Para responder a esta expetativa do mercado, a Citroën, que possui um grande savoir-faire em termos de modelos espaçosos e funcionais, focados no convívio e no bem-estar, associou-se à Bravia Mobil, empresa líder no mercado da conversão de veículos de lazer, para propor o Citroën Holidays. Derivada do modelo SpaceTourer, esta proposta mobilada mantém-se fiel à filosofia da Citroën de promoção da liberdade de movimentos, da partilha e do bem-estar a bordo.

Inteligentemente concebido até nos mais pequenos detalhes, permite uma grande autonomia nas viagens.

O tejadilho retrátil na cor da carroçaria, de série, proporciona um amplo espaço para as cabeças. Permite ficar de pé no interior e integra camas para quatro pessoas. Capaz de acolher duas pessoas, o banco da segunda fila é deslizante e convertível, gerando um espaço de dormir com 1,15 metros de largura e 1,90 metros de comprimento. Este banco é também amovível se o cliente precisar de mais espaço a bordo. Colocada mais acima, outra cama de 1,20 metros de largura e 1,95 de comprimento permite desfrutar de noites mais perto das estrelas. O design do colchão em forma de taça reduz o espaço ocupado, assegurando, ao mesmo tempo, um grande conforto. Quem dorme na parte inferior pode usufruir da janela traseira aberta para estar mais perto da natureza, bem como de estores a vácuo no para-brisas e nas janelas laterais. Da mesma forma, os que dormem na parte superior beneficiam de estores integrados e de uma janela no fole, soluções que lhes permitem gerir a ventilação e a luminosidade.

A cozinha, que inclui um lava-loiça e 2 bicos a gás, um frigorífico de 16 litros e uma mesa retrátil, permite realizar refeições agradáveis no interior para essas quatro pessoas, que podem usufruir dos bancos dianteiros da viatura, rotativos em direção ao espaço de convívio. As duas portas laterais deslizantes (podem sem elétricas em opção) permitem, também, cozinhar no exterior e fazer refeições ao ar livre nos dias de sol, aproveitando a mesa retrátil que pode ser colocada atrás da cozinha. Se o sol se tornar demasiado intenso, o Citroën Holidays está pré-equipado com uma calha lateral em cada um dos lados, permitindo a integração de um toldo de enrolar (como acessório). Note-se que o móvel da cozinha é, também ele, amovível para os cozinhados no meio da natureza.

O interior é funcional e prático. A mesa pode ser utilizada para jantar, trabalhar ou jogar às cartas, podendo ser arrumada para dar prioridade ao espaço a bordo, sempre que necessário. O Citroën Holidays dispõe ainda de numerosos espaços de arrumação, para se manter a ordem no interior da cabina. Dispõe de dois depósitos de 10 litros, um para armazenamento de água limpa e outro para as águas residuais. O Citroën Holidays pode, também, integrar um duche na traseira do veículo, complementado com um depósito de 25 litros. Também é possível equipar o veículo com sanitas amovíveis.

Verdadeiro casulo, o Citroën Holidays oferece um sistema de aquecimento Webasto programável para garantir uma temperatura ótima a bordo. Bem como um painel de controlo para a gestão da iluminação ambiente no interior. É, assim, possível gerir facilmente a ventilação e a luminosidade do veículo.

O Citroën Holidays pode oferecer um ponto de recarga de 230V no exterior e uma tomada interna de 230V, bem como duas portas USB-A e USB-C. Dispõe, igualmente, de um carregador sem fios para smartphone, elemento particularmente prático, situado na consola central, ao alcance dos dois passageiros da frente. Também é possível equipar o veículo com um painel solar no tejadilho.

O Citroën Holidays vem pré-equipado para instalação de um anel de reboque.

Para o quotidiano e para as grandes viagens

Outro trunfo do Citroën Holidays é a sua grande versatilidade. Concebido para a aventura, revela-se muito prático na utilização quotidiana. Permite-lhe cumprir com as missões do dia a dia e transformar-se num aventureiro quando chega esse momento.

O seu comprimento compacto de 4,98 metros oferece uma grande agilidade e facilidade de manobra, qualidade que é reforçada pela nova direção assistida elétrica do renovado SpaceTourer, em substituição do sistema electro-hidráulico anterior, reduzindo o esforço e melhorando a manobrabilidade. A sua razoável área de implantação permite-lhe ser fácil de estacionar, enquanto a sua altura de 1,99 metros garante-lhe o acesso à maioria dos parques de estacionamento, evitando as restrições. A câmara de marcha-atrás Top Rear Vision e o travão de estacionamento elétrico também estão presentes para facilitar a vida do cliente no momento de estacionar. Note-se que esta altura limitada também é vantajosa para os pórticos de portagens em muitos países.

A unidade de cozinha e as casas de banho são amovíveis, tornando-o num veículo habitável para uma utilização diária, podendo transportar quatro pessoas e numerosos objetos. As duas portas laterais deslizantes podem ser elétricas, facilitando o acesso a bordo.

São dois os motores diesel disponíveis para o Citroën Holidays: BlueHDi 145, associado a uma caixa manual de seis velocidades, e BlueHDi 180, associado a uma caixa automática de oito relações. Potentes e eficazes, estes dois motores permitem percorrer longas distâncias e explorar novos territórios, sem quaisquer constrangimentos.

Uma experiência de viagem com estilo e serenidade

O Citroën Holidays beneficia de todos os atributos do recém-revelado SpaceTourer, uma proposta de carácter forte. Apresenta um design moderno que evidencia a nova identidade da marca Citroën, destacando-se na frente pela adoção do novo logótipo e da nova assinatura luminosa. Furgão estatutário que sugere força e potência, bem como fluidez, o Citroën Holidays traduz-se num automóvel valorizante, na cidade e em aventuras. Estará disponível nas mesmas cinco cores do modelo SpaceTourer: Branco Kaolin, Preto Perla Nera e Cinzento Acier, complementadas pelas novas cores Cinzento Titane e Verde Kapari.

No interior, o novo painel de bordo destaca-se por um design inédito que alia elegância e ainda maior praticidade. Destaca a tecnologia, em especial através de um novo ecrã central tátil HD de 10 polegadas na sua parte superior, incrementando a funcionalidade com amplas soluções de arrumação e mais inteligentes. O volante também é novo, tem vários comandos integrados (telefone, sistema áudio, auxiliares de condução, etc.) e pode ser aquecido.

Porque os clientes deste tipo de viaturas têm expectativas semelhantes às de qualquer outro veículo num mundo ultra-conectado, o Citroën Holidays oferece o melhor para proporcionar uma vida a bordo em sintonia com a atualidade:

Um painel de instrumentos 100% digital de 10 polegadas, agora de série e a cores, permitindo ao condutor personalizar a visualização das principais informações, desfrutando de uma qualidade gráfica estética em alta-definição.

Um grande ecrã central tátil HD de 10 polegadas e um sistema de infotainment de última geração que, na sua versão de topo, pode acolher um sistema de navegação conectada em 3D. Inspirado na ergonomia dos smartphones, e garantindo uma grande simplicidade de utilização e suavidade, este ecrã tátil permite controlar o ambiente multimédia, como a música ou o telefone, bem como as funções de configuração do veículo. Permite-se a duplicação sem fios do smartphone através da função de espelhamento Wifi, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Oferece o reconhecimento de voz natural e ultra fluida, transformando este sistema multimédia num verdadeiro assistente pessoal.

Modelo tecnológico com carácter forte, linhas musculadas e comportamento dinâmico notável, o Citroën Holidays propõe uma versão moderna das viagens. Proporciona um elevado nível de conforto, ao serviço do bem-estar do corpo e da mente, através de um interior acolhedor, uma posição de condução elevada, uma acústica de alto nível, combinada com um ótimo conforto de condução.

Tal como o SpaceTourer, coloca 17 úteis ajudas à condução, à disposição dos utilizadores garantindo uma condução segura e serena, tecnologias que facilitam a utilização, como o acesso e arranque mãos-livres, assistência ao arranque em subida, câmara traseira com Top Rear Vision, cruise control adaptativo com função Stop & Go, mas também outras orientadas para a segurança, incluindo a travagem automática de emergência com deteção de peões e ciclistas, alerta de fadiga do condutor, assistência à manutenção na faixa de rodagem, alerta de risco de colisão, acendimento automático dos faróis, reconhecimento de sinais, etc.