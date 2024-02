“A luz em nenhum lugar se extingue”, mais um livro de São Gonçalves

Com a chancela da Oxalá Editora, a autora, que é também colaboradora do BOM DIA, acaba de editar o seu sexto livro.

Com o título “A luz em nenhum lugar se extingue”, a portuguesa do Luxemburgo pretende com esta recolha de textos, “dar voz aos silêncios e as inquietações do quotidiano, num diálogo interminável entre o eu e o sujeito poético”, explicou ao BOM DIA.

“São Gonçalves comunica inquietudes de forma rara. Dificilmente encontramos silêncio numa das suas palavras. Ainda que essa palavra seja silêncio, possui a vibração intensa da autora que não cala”, escreve a autora Lilia Tavares na sinopse que acompanha o livro.

São Gonçalves é autora de seis livros de poesia e prosa poética, quatro a solo e dois em parceria com a pintora portuguesa Edite Melo. Partilha também os tempos livres com um clube de leitura e colabora com a livraria Pessoa, no Luxemburgo, na divulgação de autores lusófonos. É ainda coordenadora de coletâneas de autores na diáspora para a editora Oxalá.

A obra será apresentada, brevemente, na livraria italiana / livraria Pessoa, na cidade do Luxemburgo.