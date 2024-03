A espera terminou: Chega, PS e AD elegem nos círculos da diáspora

A contagem dos votos correspondentes aos dois círculos da diáspora terminou ao fim do dia desta quarta-feira e já são conhecidos os quatro deputados eleitos. Pela Europa, as comunidades escolheram José Dias Fernandes (Chega) e Paulo Pisco (PS), já por fora da Europa venceram José Cesário (AD) e Manuel Magno Alves (Chega).

Com todos os votos contabilizados ficou, então, a saber-se o que até já se previa dados os números de segunda e terça-feira: o Chega sai-se como grande vencedor, elegendo pela primeira vez quer num círculo, quer no outro, e PS e PSD (AD) saíram como derrotados, já que no caso da Europa ficou o candidato social-democrata Carlos Gonçalves sem hipótese de recuperar o mandato que perdeu em 2022 e por Fora da Europa o socialista e atual presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, também perdeu o posto.

Recorde-se que a votação nas comunidades decorreu por correspondência, processo que obrigava, segundo as normas da Comissão Nacional de Eleições, a que cada votante fizesse acompanhar o seu voto com uma cópia de um documento de identificação.

Segundo o portal da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), exerceram o seu direito de voto pelo círculo da Europa 234.654 portugueses, num universo de 937.311 inscritos. Em termos gerais, o Chega foi o grande vencedor, com 18.31%, seguido por PS (16.22%), AD (14.21%), Bloco de Esquerda (2.74%), Iniciativa Liberal (2.44%), PAN (2.20%), Livre (1.74%), PCP-PEV (1.01%), ADN (0.41%), Volt Portugal (0.32%), PCTP/MRPP (0.32%), JPP (0.24%), Nós Cidadãos (0.22%), Nova Direita (0.21%), RIR (0.19%), Ergue-te (0.08%) e MPT.A (0.05%). Foram ainda registados 1.379 votos em branco e 90.319 nulos.

Pelo círculo Fora da Europa, enviaram o envelope para Portugal 98.866 cidadãos com passaporte luso, de 609.436 inscritos. A AD foi a vencedora, com 22.90%, seguida de Chega (18.27%), PS (14.58%), PAN (2.36%), Iniciativa Liberal (1.92%), Bloco de Esquerda (1.87%), Nova Direita (1.48%), ADN (1.14%), PCP-PEV (0.76%), Livre (0.70%), Volt Portugal (0.28%), Nós Cidadãos (0.26%), JPP (0.20%), RIR (0.19%), Ergue-te (0.12%) e MPT.A (0.10%). 487 votos foram em branco e 32.008 nulos.