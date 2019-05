Somos essas que dizemos a beleza interior é a mais importante!

Somos essas da essência!

E no entanto, no fundo precisamos nos sentir bonitas por fora!

E porquê? Porquê?

Em cada época, sempre a sociedade poderosa dos homens exerceu uma influência mais ou menos nefasta para a mulher.

A imagem da mulher bonita e desejável evoluiu e teve muitas transformações.

Mas hoje as exigências dessa beleza está bem mais acentuada.

A corrida contra a velhice é o ponto mais alto da exigência feita à mulher hoje.

O homem, por outro lado, ainda pode envelhecer calmamente pois será o eterno charme que será posto em prioridade sobre a sua beleza.

Hoje a mulher tem que rivalizar com toda a mulher, a imagem dela “falsa perfeita” com as medidas lindas que a perseguem em todo o lado…

E o homem, hoje, ao envelhecer sente a necessidade de ser desejado pelas mais novas que ele, sem olhar à essência, o homem procura aprovação da sua sedução.

E por mais que o neguem, eu socióloga nos meus tempos livres, testei essa negação clara que me disseram alguns seres masculinos.

As redes sociais vieram também acentuar a fragilidade do querer ser linda por fora.

Todas procuram saber se a imagem delas encanta e isso tornou-se vital pois a sociedade tornou-as frágeis e inseguras.

Levantem-se mulheres, sejam sim belas por fora e belas por dentro da vossa forma e vão ser vocês, sejam únicas pois a vossa beleza está no ser único que vocês são!

BV 01.05.2019