A Bandeira é um símbolo nacional. Cada pormenor tem um significado identitário de uma Nação e de um Povo.

Assim acontece com a divisória entre as duas cores, o Escudo das Armas Nacionais e a Esfera Armilar manuelina.

Transformar o Escudo das Armas, mais permanente símbolo de Portugal em todas as bandeiras e a Esfera Armilar, que traduz o trajecto de Portugal no mundo, num “símbolo novo e distinto representativo do governo” (.…) reduzido a “elemento circular amarelo”, sob pretexto da conversa “inclusiva, plural e laica”, como se lê na nota justificativa do governo, para além da falta de gosto, é ridículo e um apoucamento quase criminoso.

O PS tem de perceber que a Nação transcende um executivo transitório.

Na simbologia de uma bandeira não está em causa um governo, mas sim a Nação, não está em causa uma maioria, mas todo um povo.

Nuno Melo