400 mil euros para a comunicação social da diáspora

Os Encontros PNAID estão a decorrer em Viana do Castelo e, à margem da emissão principal, o BOM DIA entrevistou diversas personalidades entre elas Paulo Cafôfo, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que revelou a aprovação de um apoio de 400 mil euros aos órgãos de comunicação social da diáspora.

Os órgãos de comunicação social da diáspora foram um dos temas abordados na entrevista, onde Cafôfo sublinhou “a importância de haver um apoio para além do apoio que foi dado durante a pandemia”. Neste seguimento, revelou em primeira mão ao BOM DIA que o apoio, no valor de 400 mil euros, foi aprovado em conselho de ministros, de “forma a criar um incentivo a quem presta um serviço publico a Portugal”.

Quanto à sua eleição no PS Madeira, refere que “as coisas vão mudar porque haverá entrada de pessoas novas, ideias novas, o que levará a uma renovação”.

“O que queremos é que a Madeira, que tem os indicadores mais negativos do país, possa sair do ambiente de risco de pobreza para uma região com coesão social”, refere o secretário de estado e afirma que é com isto que se compromete.

Acerca do investimento da diáspora, Cafôfo refere que se “passou do investimento clássico, de alguém que saiu do país para amealhar dinheiro e construir a sua casa própria para alguém que investe fora da zona de onde nasceram, onde é mais atrativo”

Acrescenta ainda que “Portugal oferece oportunidades de sucesso, e isso vê-se numa diversificação de investimentos em outras áreas, como a tecnologia e não só no turismo e habitação”.