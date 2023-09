17 de setembro é dia dos mais pequenos em Ludwigshafen

A ASPPA e.V. vai organizar dia 17 de setembro, às 11 horas, um evento para meninas e meninos dos 3 aos 8 anos, o Mini-ASPPAs, encontro à volta de livros em português.

Neste encontro os participantes vão ouvir o livro “A Árvore”, uma história intemporal sobre novos começos… Os participantes vão poder espreitar pelos buracos na árvore e descobrir um mundo natural em constante mudança, através da chuva e do sol, do vento e da neve. A autora do livro dá vida a cada estação do ano através das suas magníficas ilustrações.

Segue-se uma discussão sobre a natureza e as estações do ano e de uma atividade manual com materiais naturais.

Depois do Mini-ASPPAs acontece, às 13 horas, um segundo evento para meninas e meninos dos 9 aos 14 anos, o Midi-ASPPAs – Encontro de Jovens Cientistas Em Português.

“Pequeno, pequeníssimo, infinitesimal”: os participantes vão conhecer o trabalho de um cientista que desenvolve detectores de partículas e fazer experiências divertidas sobre a estrutura da matéria com Elisabete Braga.

Os dois eventos acontecem no Wildpark Rheingönheim, Neuhöfer Str. 48, Ludwigshafen.

Os participantes são convidados a levarem um farnel, se quiserem almoçar lá.

Inscrições aqui.