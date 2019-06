160 alunos fazem provas de certificação de português no Luxemburgo

No próximo dia 22 de junho, cerca de 160 alunos dos cursos de língua e cultura portuguesas do Camões, I. P. que decorrem no Luxemburgo vão submeter-se a provas de certificação dos cinco níveis de proficiência previstos no Quadro de Referência para o Ensino de Português no Estrangeiro (QuaREPE): A1, A2, B1, B2 e C1.

Os candidatos, com idades compreendidas entre os 9 e os 19 anos, foram distribuídos por três centros de exame, de acordo com as provas a que se vão submeter e, sempre que possível, próximos da sua área de residência: Norte: Nordstadlycée (NOSL) – 17, rue Joseph Merten, L-9257 Diekirch; Centro: Lycée Michel Rodange (LMR) – 30, bd Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg; e Sul: Lycée de Garçons (LGE) – 71, rue de Fossé, L-4123 Esch-sur-Alzette.

As provas dos níveis A1 e B1 iniciarão às 9h30 e as dos níveis A2, B2 e C1 às 14h30. Aconselha-se que os alunos compareçam nos respetivos centros de exame com meia hora de antecedência (ou seja, às 9h e 14h, respetivamente), munidos dos documentos de identificação apresentados aquando da sua inscrição.

Os alunos podem confirmar o local onde farão a prova na página da Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo. Os alunos que necessitem de esclarecimentos adicionais podem contactar o professor ou a Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo através do telefone 24 69 55-1 ou do e-mail nepl@education.lu.