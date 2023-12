1,6 milhões de lâmpadas vão iluminar o Funchal

Cerca de 1,6 milhões de lâmpadas vão iluminar a baixa e o ‘anfiteatro’ do Funchal a partir desta sexta-feira, às 18h00, marcando o início das festas de Natal e Ano Novo.

Na segunda-feira, em conferência de imprensa para apresentar o programa de festas, o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, indicou que as iluminações são semelhantes às do ano passado, uma vez que o concurso público foi lançado para dois anos.

As luzes serão ligadas todos os dias, até 7 de janeiro, entre as 18h00 e as 1h00, com exceção dos dias 25 e 30 de dezembro, em que serão desligadas às 04h00, e nos dias 23, 24 e 31 de dezembro que só se irão apagar às 6h00.

A praça CR7 continuará a ter espaço para as decorações e na Praça do Povo, tal como no ano passado, será montada uma árvore de natal de 30 metros que funciona como ‘photobooth’.

O Cais do Funchal vai manter o túnel animado eletronicamente, num percurso que culmina com um anjo colocado no final do pontão.

Em alguns espaços da cidade haverá a integração de tecnologias interativas, entre as quais a realidade aumentada, que apresentará, através de uma aplicação, figuras natalícias animadas sincronizadas com música.

Alguns locais terão também tecnologias sensoriais que desencadeiam diferentes animações na iluminação com a presença ou passagem de pessoas.

Estão previstos ainda sítios nos quais os visitantes, através de um código QR, podem “interagir com as iluminações preparadas para essa dinâmica”, destacou o secretário da Cultura, Eduardo Jesus, na conferência de imprensa de segunda-feira.

O Governo Regional lançou dois concursos públicos, no valor total de 3,9 milhões de euros (com IVA), para a conceção, construção, montagem e desmontagem das iluminações de Natal e Ano Novo em 2022/2023 e 2023/2024 e de Carnaval em 2023 e 2024.

As luzes estão a cargo das empresas LuxStar, Iluminações Teixeira Couto e Castros – Iluminações Festivas.