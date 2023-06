Não haja dúvidas, que a Revista repórter X é exímia de certos comentários, em maioria bons! Foi uma Gala esplêndida com sucesso e na paz de DEUS. Em quase todas as Galas, há um filho da Mâe frustrado, a tentar denegrir alguém, tal como nas Novelas; hipócrita é aquele falhado que fala mal nas costas e tem medo de falar na frente. As críticas destrutivas são feitas de palavras negativas, que têm como objectivo julgar e pôr defeitos ou diminuir uma pessoa, para a prejudicar. A crítica construtiva serve para que se analise determinados comportamentos, que podem prejudicar o rumo de uma história. Na verdade, quem maldiz, não nos chega aos calcanhares e quem diz bem, só pode ser tão bom como nós ou muito melhor. Somos sempre vencedores! Estamos muito felizes pelo conteúdo geral da 11ª Gala Repórter X, que envolveu pessoas, raças e culturas! Homenagens. Música. Ventriloquia. Moda. Samba. Folclore. Arte. Livros. Gastronomia.

A Revista Repórter X Editora Schweiz, promoveu na noite deste Sábado, 27 Maio 2023, no Centro Português de Flawil, uma mega-festa, designada por “11ª Gala Repórter X” e, como diz o nome e o título, celebrou esta revista 11 anos de vida. Todos os anos resolve homenagear pessoas, colectividades e empresas pelo Mundo fora! Desta feita, foram homenageados (9 de 13 nomeados) personalidades, um jornal e um filme e sua cineasta, um cantor e a marca. No Samba; Isa da Silva & Antonella Mendes. Na Música; Rui Porto. Banda Jedax. No folclore; Rancho Folclórico de St. Gallen. Na Ventriloquia; Fernando Valdrez. Na Moda; Moda Maria Fashion. Na Arte e Beleza; Ana Taveira e como Personalidade; Isabel Loreto! Cinco dos nomeados foram adiados; a Cineasta Franco-portuguesa, realizadora do filme “ALMA VIVA”, que também foi nomeada para os Óscares em Cannes, como disse em entrevista ao João Carlos Quelhas, anda em tournée pelos cinemas da europa, incluindo a Suíça. O Jornal em Linha; Bom Dia, pelo mesmo motivo, na ida de um dos seus sócios, Raúl Reis, presente no Festival de Cannes. Artista Carlos Santos por doença! Carla Debby, Kamakosa51 por motivos Laborais. Assim, pensa-se fazer estas homenagens de acordo com o tempo e acordo entre partes num concerto de Fado ou num desfile de Moda, como tem acontecido algumas vezes com realização da Repórter X. Por falar em Paris, o nosso AMIGO, apresentador da SIC; JOSÉ FIGUEIRAS, também rumou à festa Franco-portuguesa, a serviço da televisão privada que representa, Programa Alô Portugal ao vivo e falhou ao nosso evento por minha culpa. Demorei muito a tirar o bilhete de avião, senão ele nunca falharia, e nunca falhou connosco; esteve sempre presente. Perdão! No entanto, pedi uma entrevista feita pelo Fernando Leão correspondente em Paris, França, ao Zé Figueiras e não foi consumada, porque o Fernando Leão teve um precave! O Zé também pediu desculpa a toda a gente. Valeu o tempo de antena na SIC, no Programa Alô Portugal, tal como tem acontecido no passado. Por último, o Pedro Nogueira, conhecido pelo Pedro do Santander, ligado ao Centro Lusitano de Zurique, à cultura portuguesa em terras helvéticas, que até já fez parte também da Revista Repórter X e saiu por razões óbvias, mas sempre esteve com a nossa revista e a prova esteve aqui nesta noite de Gala; mais uma vez de muitas, a apresentar e muito bem a Gala ao pé de uma mulher lindíssima, Ana Taveira, que por sinal, o nosso lisboeta NÃO quis receber a HOMENAGEM, porque acha que não merece. Há que respeitar!

A noite de Gala reuniu cerca de 200 pessoas, entre convidados, amigos, familiares, artistas e parceiros. Em suma, a 11ª Gala Repórter X, além da Gala em si de ANIVERSÁRIO, mostra e promove todos aqueles que se identificam com este Meio de Comunicação Social, com SEDE na Suíça e representado na França, Alemanha e Portugal. As condecorações são criadas na ideia de ir ao encontro de quem faz algo diferente, de quem é consistente, de quem está com a Repórter X, de quem é embaixador português fora de Portugal nas lides culturais enraizadas na alma e no país de cada um. Aproveitamos as Galas, para além de mostrar os dotes de cada um, para também ter uma forma de agradecer às pessoas que contribuem para a construção da história da REVISTA e para o crescimento da nossa Média! Nós somos felizes, por incutir felicidades aos outros!

(Esta Gala foi um todo de emoções, de palmas, de sorrisos, de bem comer, de bem beber, onde a palavra foi arte e a arte deu lugar à palavra, a palavra nomeou a gastronomia, os Média, a dança, a voz, a beleza, a cor, o som, a leitura, a arte, o bem-estar de todos os presentes. Esta 11ª Gala Repórter X, no Centro Português de Flawil, não foi escolhida ao “calhas”, foi escolhida com um propósito! A GRANDE HOMENAGEADA, Isabel Loreto, nomeada pela Revista a suíça/ italiana mais portuguesa de sempre, pelas suas actividades culturais ligadas aos nossos e à nossa portugalidade! (entre o Show houve ainda lugar à palestra; Ana Isabel Periquito, fala de Regras de Segurança nas Empresas e da Universidade Aberta, Pedro Nogueira fala no Financeiro e como adquirir uma casa em Portugal e Carlos Lopes da Serv & Solutions GmbH, fala na Traslação de Corpos para Portugal).

(Eu sou, quer queiram quer não, o maior embaixador da Póvoa de Lanhoso, não invento notícias, não dou chaves d’Ouro aos de fora da terra da Maria da Fonte. Faço acontecer em GRANDE com pouco… Obrigado aqueles que me apoiam, principalmente á minha família chegada e amigos e culturalidades diversas em prol de uma causa, a promoção de todos os artistas, povos e culturas…obrigado meu Deus… O meu ego está sempre sorridente por fora, posso até por dentro estar indisposto, mas a minha felicidade transmite felicidade aos outros e eu consigo fazer muitas pessoas felizes, sempre sinto isso na felicidade no rosto estampado dos outros. Obrigado meu Deus…)

A Isabel Loreto foi das primeiras pessoas a conhecer na Suíça, pela sua popularidade; uns gostam e outros desgostam, mas entre nós, ISA e JOÃO foi amor para “A Vida Toda”, como diz a canção de Carolina Deslandes! A Isabel Loreto esteve quase sempre presente nas Galas da Repórter X, prestou serviços de transporte e acompanhamento aos artistas, vindos de vários países, e deu refeições e cama aos convidados das Galas a troco de AMOR pelos artistas e pela simpatia do pessoal da Revista, correspondentes; Dra. Lídia Silvestre; Portugal, Leão Rebordosa; França, Maria Kosemund; Alemanha, Ângela Tinoco; Suíça, Dr. José Macedo de Barros; Portugal e sobretudo amiga do João Carlos Quelhas aqui pelas suíças. Fica aqui também o agradecimento a todo o “time” Repórter X. Então, e como citei atrás, nada foi ao “calhas”, pois que quisemos HOMENAGEAR A FIGURA MAIS MEDIÁTICA E POPULAR ENTRE OS PORTUGUESES DO CANTÂO ALEMÃO, ISABEL LORETO, NO SEU RESTAURANTE; Centro Português de Flawil.

Atrás falei no Pedro Nogueira, conhecido pelo Pedro do Santander, ligado ao Centro Lusitano de Zurique, à cultura portuguesa em terras helvéticas, que até já fez parte também da Revista Repórter X; aqui, esta foto retrata aquilo que transcrevo. Aqui está ele num evento de Moda, a apresentar e muito bem. Ele já é Veterano nestas andanças e a Repórter X agradece tudo a este senhor, com Dom na palavra, a apresentar uma Gala de responsabilidade. Já o fez algumas vezes com o José Figueiras! Já a Ana Taveira foi a sua primeira vez de muitas, esperamos. Como sempre a Portuguesa, Hino Nacional, é tocada, assim bem como o Hino da Heroína Maria da Fonte, que já foi Hino Nacional e hoje ainda é tocado em altos cargos do Governo! Como não podia deixar de ser, o Hino da Suíça e do Brasil, não podia faltar, porque estamos no país de acolhimento e para homenagear a Isabel Loreto, uma Helvética-Portuguesa e as nossas brasileiras do Samba, Isa da Silva e Antonella Mendes, assim foram exibidos os 4 Hinos. Também as múcicas de desfile da Moda Maria Fashion, Vestido de Noiva. Vestido de Comunhão Solene. Samba. Folclore. Um especial agradecimento a todos e ao Alexandre Miranda, por ter sido um técnico competente na sua magnitude

Agradeço pela BOA gastronomia, pela mão da Isabel Loreto, família e ajudantes, no Centro de Flawil. Agradeço ainda, à Moda Maria Fashion. Ao Samba; Isa da Silva e Antonella Mendes. Às canções; Rui Porto e Banda Jedax que cedeu o Som e a Técnica, na presença de Alexandre Miranda. Ao Rancho Folclórico de St. Gallen. Ao Ventríloquo, Fernando Valdrez. À apresentação da Gala; Pedro Nogueira e Ana Taveira, que apresentou também Arte. À Directora Repórter X, Ângela Tinoco. À minha família. À Lola e Porfírio Martins. Um especial agradecimento ao Jornal Bom Dia, Luxemburgo por divulgar sempre o evento, convidados e amigos e desconhecidos. A todos, um especial agradecimento a quantos por cá passaram! Gratidão.

Depois de reflectir bem sobre a 11.a Gala Repórter X dia 27 de Maio 2023, no Centro Português de Flawil, pensando bem, avalio um todo, entre a percentagem de 1% a 100% de 90 % percentuais, os 10 % foi a margem de erro entre todos, isto porque somos humanos. Logo foi uma das melhores Galas e estou feliz por isso e quero agradecer a todos os presentes na Gala pela sua presença na qualidade de embaixadores de Portugal, representando a língua de Camões. Estou feliz por fazer acontecer, enquanto outros estão na mira para julgarem e nem sempre julgam bem, porque não estão na pele de cordeiros e eu, senti e sinto na pele o que é ser forte e frágil, no trabalho que tenho e no processo que envolve pessoas e bens, muito frágeis no sentido da palavra, enquanto humanos… O verdadeiro Embaixador povoense e Português sou eu, não é o executivo da minha terra, não é o representante da Embaixada Portuguesa, não é o Cônsul, não é o Deputado pela Europa, não é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, não é o Governo da República e nem o beijoqueiro do Presidente da República Portuguesa, sim sou eu, nome artístico Quelhas, escritor Português, sim, sou eu João Carlos! Também o verdadeiro jornalista sou eu, sim sou eu, sabe porquê? Repito, sou eu que faço acontecer! Sou isento, quem gosta, gosta e quem não gosta que se retire, pois, a verdade é sempre aquela que vai reinar sem favores. O papel de jornalista é divulgar, é ser isento e ouvir a todos e tentar perceber todos com a diferença de todos, também sou diferente e faço a diferença de julgamento o mais correcto possível perante os outros e sou tanta e tantas vezes conselheiro, sociólogo, psicólogo e amigo de muitos. O pior erro que tenho é desabafar com a pessoa errada, quando essa pessoa por mal leva uma conversa de opinião para a maldade e na sequência, cria conflito nas nossas costas e como as pessoas estão um pouco frustradas e egoístas, tentam destabilizar umas ás outras em geral na nossa sociedade. Resta-me dizer obrigado público. Obrigado Rui Porto. Obrigado Fernando Valdrez. Obrigado Jedax; Alexandre Miranda, Jéssica, Joana e Dany. Obrigado Pedro Nogueira. Obrigado Ana Taveira. Obrigado Li Loreto Lorenzo e Mariza Loreto. Obrigado Isa da Silva e Antonella Mendes. Obrigado Rancho Folclórico de St Gallen. Obrigado. Cláudia e Maria, Moda Maria Fashion. Obrigado Lola Martins e Martins Porfírio. Obrigado Ana Isabel Periquito. Obrigado Carlos Lopes, Serv & Solutions GmbH. Obrigado NellaStar.

Obrigado. Obrigado. Obrigado!

Quelhas