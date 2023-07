1.132 quilómetros de engarrafamentos em França

O trânsito em França, no sábado, 29 de julho, quase bateu um recorde de filas acumuladas em todo o território: 1.132 quilómetros, segundo o Bison Futé, o observatório das estradas francesas. O recorde absoluto foi batido em 2019, no dia 30 de maio, com 1.340 quilómetros de filas por causa do fim de semana prolongado por causa de um feriado.

O BOM DIA tinha já anunciado no início da semana que a intensidade do trânsito em França seria muito elevada, mas não se esperava chegar além dos 1.000 quilómetros de engarrafamentos.

Os 1132 quilómetros de engarrafamentos acumulados em França foram observados por volta do meio-dia de sábado. Na sexta-feira, o trânsito já estava saturado com mais de 1.000 quilómetros de filas ao início da noite.

No sábado, o trânsito estava significativamente lento nas rotas em direção ao sul da França. De fato, a autoestrada A7 ficou congestionada em mais de 111 quilómetros, tanto na direção norte-sul de Lyon a Marselha quanto na direção sul-norte de Marselha a Lyon.

Mais a leste, a autoestrada A9, que muitos portugueses emigrados na Europa frequentam para chegar à fronteira espanhola registou filas de cerca 106 quilómetros no sentido Espanha, mas também no sentido contrário.