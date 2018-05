Ronde de l’Isard: João Almeida foi o melhor ciclista português

O ciclista João Almeida (Seleção Nacional) terminou hoje a Ronde de l’Isard na quinta posição da geral, depois de ser 10.º na quarta e última etapa da prova francesa, numa tirada de 152,4 quilómetros, entre Salies-du-Salat e Saint-Girons.

O resultado valeu-lhe a conquista da classificação de melhor jovem nesta competição internacional de sub-23, com João Almeida a terminar a etapa a 3.28 minutos do vencedor, o suíço Gino Mäder (IAM Excelsior).

“Foi um dia muito difícil. Esteve um temporal tremendo. As subidas eram difíceis, mas as descidas não eram menos, em estrada estreita, molhada e inclinada. Felizmente, conseguimos o objetivo principal, que era ganhar a juventude e conservar o João Almeida nos melhores da geral”, disse no final o selecionador José Poeira.

João Almeida, sub-23 de segundo ano, foi o quinto classificado na geral final, a 46 segundos do vencedor.

De acordo com a Federação Portuguesa de Ciclismo, acabou por ser “um resultado de relevo numa competição que costuma estar no radar das principais equipas, como se comprova pelo facto de os cinco melhores de 2017 estarem em 2018 ao serviço de coletivos do WorldTour”.

Na competição, Tiago Antunes, que hoje foi quarto, terminou no 11.º lugar, a 2.13 minutos da frente, Hugo Nunes, vítima de queda na jornada final, 25.º, André Carvalho 31.º, Jorge Magalhães 55.º, Venceslau Fernandes 58.º e André Ramalho 70.º.