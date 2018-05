Queda de avião: Marcelo envia mensagem de solidariedade a cubanos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem de solidariedade ao seu homólogo de Cuba, na qual expressou condolências pelas vítimas do acidente aéreo ocorrido hoje naquele país, com 107 mortos.

“Ao tomar conhecimento do trágico acidente de aviação ocorrido hoje no Aeroporto Internacional José Martí, quero transmitir a Vossa Excelência, em nome do povo português e no meu próprio, os sentimentos do nosso pesar e sentida solidariedade”, refere uma nota de Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado acrescenta que o pensamento dos portugueses “está com todos aqueles que foram atingidos neste acidente e, em particular, com quantos sofreram a dor das perdas humanas”.

As autoridades mexicanas anunciaram que o Boeing 737-201 que caiu hoje em Cuba, com 110 pessoas a bordo, foi construído em 1979, explicando que o avião foi alugado pela companhia estatal cubana.

Um comunicado do Departamento de Transportes do México salienta que o piloto era o capitão Jorge Luis Nunez Santos e o copiloto o primeiro oficial Miguel Angel Arreola Ramirez, acrescentando que as comissárias de bordo eram Maria Daniela Rios, Abigail Hernandez Garcia e Beatriz Limon, e que Marco Antonio Lopez Perez, da manutenção, também estava a bordo.

“O avião foi alugado pela transportadora estatal cubana”, explica, referindo que pertence à companhia mexicana Damojh, que também é conhecida por Global Air.

O avião despenhou-se momentos depois da descolagem do aeroporto Internacional José Martí, em Havana, com 110 pessoas a bordo, 104 passageiros e seis membros da tripulação, informaram as autoridades no local.

“Quatro sobreviventes foram transportados para o hospital de Havana e três deles continuam vivos”, afirmou o diretor do hospital, Martinez Blanco, em declarações à televisão estatal de Cuba, com informações que estão em estado crítico.

As autoridades ainda não confirmaram oficialmente o número de vítimas mortais.

Os familiares das pessoas a bordo do avião estão a ser encaminhadas para uma zona privada do aeroporto em Havana, enquanto aguardam por informações.

“Existe um número elevado de pessoas que morreram. As coisas estão organizadas, as chamas foram apagadas e os restos mortais estão a ser identificados”, disse o Presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, no local do acidente.